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https://ria.ru/20201206/narusheniya-1587925336.html
Организаторы "Песни года" опровергли слухи о нарушении мер по COVID-19
Организаторы "Песни года" опровергли слухи о нарушении мер по COVID-19
В компании АРС, организовавшей концерт "Песня года — 2020" на "ВТБ Арене", прокомментировали публикации о нарушении предписаний Роспотребнадзора. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T19:39
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В компании АРС, организовавшей концерт "Песня года — 2020" на "ВТБ Арене", прокомментировали публикации о нарушении предписаний Роспотребнадзора.О нарушении ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщил Тelegram-канал Mash.В пресс-службе УК "Динамо" РИА Новости также заявили, что "Песня года" прошла с соблюдением всех мер по профилактике коронавирусной инфекции.Там отметили, что стюарды на трибунах и в партере следили за ношением масок в течение всего мероприятия и каждые десять минут в зале и фойе звучали объявления о важности использования средств индивидуальной защиты."На всей территории стадиона были расставлены диспенсеры с дезинфицирующим средством. Все участники шоу, в том числе журналисты и административный штаб, прошли тесты на COVID-19", — добавили в пресс-службе.Фестиваль "Песня года" проводится ежегодно с 1971 года. Он объединяет молодых звезд и мэтров шоу-бизнеса, чьи песни стали популярны в прошедшем году.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), втб, россия, москва

Организаторы "Песни года" опровергли слухи о нарушении мер по COVID-19

19:39 06.12.2020 (обновлено: 22:43 06.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров на концерте "Песня года - 2020"
Певец Филипп Киркоров на концерте Песня года - 2020 - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В компании АРС, организовавшей концерт "Песня года — 2020" на "ВТБ Арене", прокомментировали публикации о нарушении предписаний Роспотребнадзора.
О нарушении ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщил Тelegram-канал Mash.

"Было продано ровно 25 процентов билетов, как предписано Роспотребнадзором, а сообщения в соцсетях пусть комментируют соцсети", — сказали РИА Новости в компании АРС.

В пресс-службе УК "Динамо" РИА Новости также заявили, что "Песня года" прошла с соблюдением всех мер по профилактике коронавирусной инфекции.
Там отметили, что стюарды на трибунах и в партере следили за ношением масок в течение всего мероприятия и каждые десять минут в зале и фойе звучали объявления о важности использования средств индивидуальной защиты.
"На всей территории стадиона были расставлены диспенсеры с дезинфицирующим средством. Все участники шоу, в том числе журналисты и административный штаб, прошли тесты на COVID-19", — добавили в пресс-службе.
Фестиваль "Песня года" проводится ежегодно с 1971 года. Он объединяет молодых звезд и мэтров шоу-бизнеса, чьи песни стали популярны в прошедшем году.
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КультураФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВТБРоссияМосква
 
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