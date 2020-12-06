https://ria.ru/20201206/narusheniya-1587925336.html
Организаторы "Песни года" опровергли слухи о нарушении мер по COVID-19
Организаторы "Песни года" опровергли слухи о нарушении мер по COVID-19
В компании АРС, организовавшей концерт "Песня года — 2020" на "ВТБ Арене", прокомментировали публикации о нарушении предписаний Роспотребнадзора. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T19:39
2020-12-06T19:39
2020-12-06T22:43
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В компании АРС, организовавшей концерт "Песня года — 2020" на "ВТБ Арене", прокомментировали публикации о нарушении предписаний Роспотребнадзора.О нарушении ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщил Тelegram-канал Mash.В пресс-службе УК "Динамо" РИА Новости также заявили, что "Песня года" прошла с соблюдением всех мер по профилактике коронавирусной инфекции.Там отметили, что стюарды на трибунах и в партере следили за ношением масок в течение всего мероприятия и каждые десять минут в зале и фойе звучали объявления о важности использования средств индивидуальной защиты."На всей территории стадиона были расставлены диспенсеры с дезинфицирующим средством. Все участники шоу, в том числе журналисты и административный штаб, прошли тесты на COVID-19", — добавили в пресс-службе.Фестиваль "Песня года" проводится ежегодно с 1971 года. Он объединяет молодых звезд и мэтров шоу-бизнеса, чьи песни стали популярны в прошедшем году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), втб, россия, москва
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В компании АРС, организовавшей концерт "Песня года — 2020" на "ВТБ Арене", прокомментировали публикации о нарушении предписаний Роспотребнадзора.
О нарушении ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщил Тelegram-канал Mash.
"Было продано ровно 25 процентов билетов, как предписано Роспотребнадзором, а сообщения в соцсетях пусть комментируют соцсети", — сказали РИА Новости в компании АРС.
В пресс-службе УК "Динамо" РИА Новости также заявили, что "Песня года" прошла с соблюдением всех мер по профилактике коронавирусной инфекции.
Там отметили, что стюарды на трибунах и в партере следили за ношением масок в течение всего мероприятия и каждые десять минут в зале и фойе звучали объявления о важности использования средств индивидуальной защиты.
"На всей территории стадиона были расставлены диспенсеры с дезинфицирующим средством. Все участники шоу, в том числе журналисты и административный штаб, прошли тесты на COVID-19", — добавили в пресс-службе.
Фестиваль "Песня года" проводится ежегодно с 1971 года. Он объединяет молодых звезд и мэтров шоу-бизнеса, чьи песни стали популярны в прошедшем году.