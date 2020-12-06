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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201206/minsk-1587886395.html
В Минске закрыли три станции метро перед акцией оппозиции
В Минске закрыли три станции метро перед акцией оппозиции
Три станции метро в центре Минска временно приостановили обслуживание пассажиров перед запланированной на воскресенье несанкционированной акцией оппозиции,... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T12:19
2020-12-06T12:56
протесты в белоруссии
светлана тихановская
омон россии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Три станции метро в центре Минска временно приостановили обслуживание пассажиров перед запланированной на воскресенье несанкционированной акцией оппозиции, сообщается на сайте Минского метрополитена.Там также говорится, что на вход и выход закрыт вестибюль номер два станции Площадь Ленина (вход со стороны Площади Независимости), поезда на данной станции останавливаются.Между тем в городе происходит традиционное усиление мер безопасности: силовики берут под контроль главные площади в центре белорусской столицы, хотя оппозиция планирует акцию, аналогичную той, которую провела в прошлое воскресенье. Тогда сторонники оппозиции не собирались в центре, а встречались в различных районах города, пытаясь провести там локальные шествия, силовики им препятствовали.В Минске усилено патрулирование улиц ГАИ, установлены ограждения и стянута спецтехника в район стелы "Минск - город-герой", Дворца Независимости, Октябрьской площади, площади Независимости. По сообщениям очевидцев, военная и спецтехника утром выехали с территорий баз минского ОМОНа и внутренних войск МВД на восточной окраине в центр Минска, причем в нескольких точках на их пути силовиков приветствовали небольшие группы людей с государственными красно-зелеными флагами.При этом спецтехника, по информации очевидцев, концентрируется не только в центре столицы, но и замечена в жилых микрорайонах, где отмечается повышенная протестная активность, например, в районе Партизанского проспекта, недалеко от световой композиции "Зубр" в микрорайоне Брилевичи, в микрорайонах Малиновка, Каменная горка и других точках города.Кроме того, в Минске наблюдаются проблемы с доступом в Telegram, через который координируется оппозиция, у клиентов ряда операторов мобильной и фиксированной связи, включая крупнейшего оператора электросвязи государственное предприятие "Белтелеком". Проблема касается лишь этого мессенджера, вместе с тем массовых сложностей с услугой мобильного доступа в интернет, как это происходило в последнее время в Минске по воскресеньям, пока не наблюдается. Пользователи соцсетей сообщают о наличии сбоев при пользовании Telegram и в других городах Белоруссии.Три станции метро в центре Минска, которые ранее временно приостановили обслуживание пассажиров перед запланированной на воскресенье несанкционированной акцией оппозиции, вновь работают, сообщает госагентство "Минск-Новости".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.
https://radiosputnik.ria.ru/20201203/lukashenko-1587579149.html
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светлана тихановская, омон россии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске закрыли три станции метро перед акцией оппозиции

12:19 06.12.2020 (обновлено: 12:56 06.12.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на акции протеста пенсионеров "Марш мудрости" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов на акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Три станции метро в центре Минска временно приостановили обслуживание пассажиров перед запланированной на воскресенье несанкционированной акцией оппозиции, сообщается на сайте Минского метрополитена.
"В целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро Октябрьская, Купаловская, Немига. Поезда следуют без остановки на данных станциях", - отмечается в сообщении.
Там также говорится, что на вход и выход закрыт вестибюль номер два станции Площадь Ленина (вход со стороны Площади Независимости), поезда на данной станции останавливаются.
Между тем в городе происходит традиционное усиление мер безопасности: силовики берут под контроль главные площади в центре белорусской столицы, хотя оппозиция планирует акцию, аналогичную той, которую провела в прошлое воскресенье. Тогда сторонники оппозиции не собирались в центре, а встречались в различных районах города, пытаясь провести там локальные шествия, силовики им препятствовали.
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В Минске усилено патрулирование улиц ГАИ, установлены ограждения и стянута спецтехника в район стелы "Минск - город-герой", Дворца Независимости, Октябрьской площади, площади Независимости. По сообщениям очевидцев, военная и спецтехника утром выехали с территорий баз минского ОМОНа и внутренних войск МВД на восточной окраине в центр Минска, причем в нескольких точках на их пути силовиков приветствовали небольшие группы людей с государственными красно-зелеными флагами.
При этом спецтехника, по информации очевидцев, концентрируется не только в центре столицы, но и замечена в жилых микрорайонах, где отмечается повышенная протестная активность, например, в районе Партизанского проспекта, недалеко от световой композиции "Зубр" в микрорайоне Брилевичи, в микрорайонах Малиновка, Каменная горка и других точках города.
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Кроме того, в Минске наблюдаются проблемы с доступом в Telegram, через который координируется оппозиция, у клиентов ряда операторов мобильной и фиксированной связи, включая крупнейшего оператора электросвязи государственное предприятие "Белтелеком". Проблема касается лишь этого мессенджера, вместе с тем массовых сложностей с услугой мобильного доступа в интернет, как это происходило в последнее время в Минске по воскресеньям, пока не наблюдается. Пользователи соцсетей сообщают о наличии сбоев при пользовании Telegram и в других городах Белоруссии.
Три станции метро в центре Минска, которые ранее временно приостановили обслуживание пассажиров перед запланированной на воскресенье несанкционированной акцией оппозиции, вновь работают, сообщает госагентство "Минск-Новости".
"Все ранее закрытые станции метро вновь доступны для пассажиров. Сейчас метро работает в штатном режиме", - говорится в сообщении со ссылкой на информацию Минского метрополитена.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяОМОН РоссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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