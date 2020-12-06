https://ria.ru/20201206/koronavirus-1587905673.html

Врач предупредила о неочевидном последствии заражения коронавирусом

Врач предупредила о неочевидном последствии заражения коронавирусом

Американский вирусолог Дэна Грейсон в эфире телеканала NBC Chicago заявила, что пациенты, победившие коронавирус, могут еще долгое время лечиться от его... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T16:15

2020-12-06T16:15

2020-12-06T16:35

распространение нового коронавируса

здоровье - общество

в мире

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Американский вирусолог Дэна Грейсон в эфире телеканала NBC Chicago заявила, что пациенты, победившие коронавирус, могут еще долгое время лечиться от его последствий.Особенное беспокойство врач выразила по поводу здоровья мужчин, так как одним из таких негативных последствий может быть эректильная дисфункция.Ранее специалисты отмечали, что некоторые негативные последствия заражения коронавирусом могут проявиться лишь с течением времени. Так, например, заведующий первым кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов рассказал, что COVID-19 может давать осложнение на сердце и повреждать его мышечную ткань. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201206/pandemiya--1587900814.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, в мире