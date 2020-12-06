Врач предупредила о неочевидном последствии заражения коронавирусом
16:15 06.12.2020 (обновлено: 16:35 06.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории биотехнологической компании BIOCAD в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Американский вирусолог Дэна Грейсон в эфире телеканала NBC Chicago заявила, что пациенты, победившие коронавирус, могут еще долгое время лечиться от его последствий.
Особенное беспокойство врач выразила по поводу здоровья мужчин, так как одним из таких негативных последствий может быть эректильная дисфункция.
"Даже переболев, пациент не будет в безопасности, так как вирус вызывает потенциально пожизненные осложнения", — добавила вирусолог, не сославшись на конкретное исследование.
Ранее специалисты отмечали, что некоторые негативные последствия заражения коронавирусом могут проявиться лишь с течением времени. Так, например, заведующий первым кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов рассказал, что COVID-19 может давать осложнение на сердце и повреждать его мышечную ткань.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.