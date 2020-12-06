https://ria.ru/20201206/koronavirus-1587881750.html

В России за сутки выявили 457 случаев смерти от коронавируса

В России за сутки выявили 457 случаев смерти от коронавируса

За сутки в России подтверждены 457 смертей с COVID-19, за все время — 43 141, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T11:25

2020-12-06T11:25

2020-12-06T11:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. За сутки в России подтверждены 457 смертей с COVID-19, за все время — 43 141, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, 72 смерти в Москве, 47 — в Санкт-Петербурге, 28 - в Подмосковье.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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