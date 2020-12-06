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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201206/koronavirus-1587881750.html
В России за сутки выявили 457 случаев смерти от коронавируса
В России за сутки выявили 457 случаев смерти от коронавируса
За сутки в России подтверждены 457 смертей с COVID-19, за все время — 43 141, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T11:25
2020-12-06T11:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. За сутки в России подтверждены 457 смертей с COVID-19, за все время — 43 141, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, 72 смерти в Москве, 47 — в Санкт-Петербурге, 28 - в Подмосковье.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки выявили 457 случаев смерти от коронавируса

11:25 06.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Медицинские работники на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. За сутки в России подтверждены 457 смертей с COVID-19, за все время — 43 141, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтверждено 457 летальных случаев... За весь период по России умерло 43 141 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 72 смерти в Москве, 47 — в Санкт-Петербурге, 28 - в Подмосковье.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
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