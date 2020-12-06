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В России за сутки выявили 457 случаев смерти от коронавируса
В России за сутки выявили 457 случаев смерти от коронавируса
За сутки в России подтверждены 457 смертей с COVID-19, за все время — 43 141, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T11:25
2020-12-06T11:25
2020-12-06T11:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. За сутки в России подтверждены 457 смертей с COVID-19, за все время — 43 141, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, 72 смерти в Москве, 47 — в Санкт-Петербурге, 28 - в Подмосковье.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество