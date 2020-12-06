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В Москве за сутки госпитализировали 1404 человека с COVID-19
11:25 06.12.2020 (обновлено: 11:31 06.12.2020)
© РИА НовостиМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 1404 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 462 человека, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице подтверждено 7512 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1404 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 462 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 12,3% среди заболевших - дети, 40,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31% – от 46 до 65 лет, еще 11,9% - от 66 до 79 лет. Также 4,2% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.