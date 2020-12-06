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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201206/koronavirus-1587881466.html
В Москве за сутки госпитализировали 1404 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1404 человека с COVID-19
За сутки в Москве госпитализировано 1404 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 462 человека, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T11:25
2020-12-06T11:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 1404 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 462 человека, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что 12,3% среди заболевших - дети, 40,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31% – от 46 до 65 лет, еще 11,9% - от 66 до 79 лет. Также 4,2% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, москва
Материал дополняется

В Москве за сутки госпитализировали 1404 человека с COVID-19

11:25 06.12.2020 (обновлено: 11:31 06.12.2020)
 
© РИА НовостиМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 1404 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 462 человека, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице подтверждено 7512 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1404 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 462 человека", - говорится в сообщении.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
10:32Распространение нового коронавируса
Доктор Мясников сравнил вакцины от коронавируса
Отмечается, что 12,3% среди заболевших - дети, 40,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31% – от 46 до 65 лет, еще 11,9% - от 66 до 79 лет. Также 4,2% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМосква
 
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