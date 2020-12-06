https://ria.ru/20201206/koronavirus-1587881466.html

В Москве за сутки госпитализировали 1404 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1404 человека с COVID-19

За сутки в Москве госпитализировано 1404 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 462 человека, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T11:25

2020-12-06T11:25

2020-12-06T11:31

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 1404 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 462 человека, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что 12,3% среди заболевших - дети, 40,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31% – от 46 до 65 лет, еще 11,9% - от 66 до 79 лет. Также 4,2% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201206/vaktsiny-1587876059.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва