https://ria.ru/20201206/koronavirus-1587881209.html

В Москве выявили 7512 новых случаев коронавируса

В Москве выявили 7512 новых случаев коронавируса

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T11:23

2020-12-06T11:23

2020-12-06T11:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Согласно данным оперативного штаба, в Москве зарегистрировано 7512 новых случаев, в Санкт-Петербурге — 3753, в Подмосковье — 1295.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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