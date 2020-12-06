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В Москве выявили 7512 новых случаев коронавируса
В Москве выявили 7512 новых случаев коронавируса
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T11:23
2020-12-06T11:23
2020-12-06T11:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Согласно данным оперативного штаба, в Москве зарегистрировано 7512 новых случаев, в Санкт-Петербурге — 3753, в Подмосковье — 1295.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество