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В Москве еще 5536 пациентов вылечились от COVID-19
В Москве еще 5536 пациентов вылечились от COVID-19
Еще 5 тысяч 536 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число почти достигло 491 тысячи человек, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T09:05
2020-12-06T09:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Еще 5 тысяч 536 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число почти достигло 491 тысячи человек, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели ещё 5536 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 490 844", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва

В Москве еще 5536 пациентов вылечились от COVID-19

09:05 06.12.2020 (обновлено: 09:09 06.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работники приемного отделения осматривает пациентку во временном госпитале для пациентов с COVID-19, развернутом в ледовом дворце "Крылатское"
Медицинский работники приемного отделения осматривает пациентку во временном госпитале для пациентов с COVID-19, развернутом в ледовом дворце Крылатское - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Еще 5 тысяч 536 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число почти достигло 491 тысячи человек, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице выздоровели ещё 5536 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 490 844", - говорится в сообщении.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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