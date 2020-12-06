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В Москве еще 5536 пациентов вылечились от COVID-19
В Москве еще 5536 пациентов вылечились от COVID-19
Еще 5 тысяч 536 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число почти достигло 491 тысячи человек, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T09:05
2020-12-06T09:05
2020-12-06T09:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Еще 5 тысяч 536 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число почти достигло 491 тысячи человек, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели ещё 5536 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 490 844", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва