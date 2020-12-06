https://ria.ru/20201206/koronavirus-1587870020.html

В Москве еще 5536 пациентов вылечились от COVID-19

В Москве еще 5536 пациентов вылечились от COVID-19

Еще 5 тысяч 536 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число почти достигло 491 тысячи человек, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T09:05

2020-12-06T09:05

2020-12-06T09:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Еще 5 тысяч 536 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число почти достигло 491 тысячи человек, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели ещё 5536 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 490 844", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва