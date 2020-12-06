Неделя российского кино откроется в Великобритании онлайн
© Пресс-служба "Кинотавра"Кадр из фильма "Китобой"
© Пресс-служба "Кинотавра"
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Неделя российского кино (Russian Film Week) в Великобритании стартует в этом году онлайн 6 декабря, фильмом открытия станет лауреат Венецианского кинофестиваля, картина "Китобой" Филиппа Юрьева, сообщила пресс-служба киносмотра.
"В 2020 году Russian Film Week, а также премия Golden Unicorn ("Золотой Единорог") планировали отметить свой первый юбилей – пять лет. Но поскольку ситуация в мире не позволяет нам этого сделать, мы приняли решение перенести пятую Russian Film Week на 2021 год, а в этом году провести RFW-2020 в онлайн формате. Премия Golden Unicorn в 2020 году вручена не будет", - говорится в сообщении.
По словам пресс-службы, все фильмы-номинанты на премию будут рассмотрены членами номинационного комитета в 2021 году.
Основатель и генеральный продюсер Недели Российского кино и премии "Золотой Единорог" Филип Перкон отметил, что вокруг фестиваля за четыре года его существования сформировалась аудитория, которая хочет смотреть российское кино.
"Несмотря на то, что кинотеатры в Великобритании закрыты, а поездки в страну ограничены, для нас было важно провести фестиваль в этом году. И мы посчитали, что должны перенести фестиваль в онлайн. Мы представим подборку художественных, короткометражных и документальных фильмов, которые будут доступны не только в Англии, но и по всей Европе. И надеемся вернуться к нашему привычному формату в ноябре 2021 года", - цитирует пресс-служба Перкона.
В программу RFW-2020 вошли восемь полнометражных игровых, два документальных и 17 короткометражных фильмов. Несмотря на небольшое количество фильмов, на RFW-2020, как и в предыдущие годы, будет представлено все жанровое разнообразие российского кино.
Показы пройдут на двух онлайн-платформах, некоторые картины будут доступны исключительно на территории Великобритании, некоторые - на территории Европы, некоторые - во всем мире. Просмотр будет бесплатный, за исключением фильмов открытия и закрытия, сообщила пресс-служба. Зрителей также ждут мастер-классы от Данилы Козловского, Дмитрия Глуховского, Александра Кузнецова, Брайана Кокса, сессии вопросов и ответов с создателями картин и другие мероприятия.