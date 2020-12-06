https://ria.ru/20201206/irlandiya-1587679801.html

В Ирландии иностранным туристам позволят сократить время карантина

В Ирландии иностранным туристам позволят сократить время карантина

Ирландия разрешит иностранцам с отрицательным результатом теста на COVID-19 перемещаться по стране после пятидневного карантина, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T09:15

2020-12-06T09:15

2020-12-06T09:15

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Ирландия разрешит иностранцам с отрицательным результатом теста на COVID-19 перемещаться по стране после пятидневного карантина, сообщает Travel and Leisure.Сейчас прибывающие заграничные гости в обязательном порядке должны провести на самоизоляции две недели. В этот период — никаких свадеб, похорон, шопинга, свиданий или встреч.Правительство предлагает сократить время карантина гостям, которые прилетают со справкой об отрицательном анализе на коронавирус. Также им придется заполнить специальную форму, рассказав о состоянии здоровья.Власти полагают, что туротрасль ждет тяжелый 2021 год. Из-за роста числа заболевших, на удаленку переведена значительная часть работников фирм, в стране ограничена работа ресторанов и баров, они продают блюда на вынос и развивают систему доставки.Жителям разрешено перемещаться на расстояние до пяти километров от дома, если они не едут на работу. По данным Минздрава Ирландии, в стране зарегистрировано чуть более 73 тысяч случаев COVID-19 и почти 2100 смертей. В середине октября число заболеваний резко возросло, что привело к повторному введению локдауна.

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туристы, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, ирландия