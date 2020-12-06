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В Ирландии иностранным туристам позволят сократить время карантина
В Ирландии иностранным туристам позволят сократить время карантина
Ирландия разрешит иностранцам с отрицательным результатом теста на COVID-19 перемещаться по стране после пятидневного карантина, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T09:15
2020-12-06T09:15
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Ирландия разрешит иностранцам с отрицательным результатом теста на COVID-19 перемещаться по стране после пятидневного карантина, сообщает Travel and Leisure.Сейчас прибывающие заграничные гости в обязательном порядке должны провести на самоизоляции две недели. В этот период — никаких свадеб, похорон, шопинга, свиданий или встреч.Правительство предлагает сократить время карантина гостям, которые прилетают со справкой об отрицательном анализе на коронавирус. Также им придется заполнить специальную форму, рассказав о состоянии здоровья.Власти полагают, что туротрасль ждет тяжелый 2021 год. Из-за роста числа заболевших, на удаленку переведена значительная часть работников фирм, в стране ограничена работа ресторанов и баров, они продают блюда на вынос и развивают систему доставки.Жителям разрешено перемещаться на расстояние до пяти километров от дома, если они не едут на работу. По данным Минздрава Ирландии, в стране зарегистрировано чуть более 73 тысяч случаев COVID-19 и почти 2100 смертей. В середине октября число заболеваний резко возросло, что привело к повторному введению локдауна.
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туристы, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, ирландия

В Ирландии иностранным туристам позволят сократить время карантина

09:15 06.12.2020
 
© Фото : из личного архива Виталия КовальчукаДингл
Дингл - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек РИА Новости. Ирландия разрешит иностранцам с отрицательным результатом теста на COVID-19 перемещаться по стране после пятидневного карантина, сообщает Travel and Leisure.
Сейчас прибывающие заграничные гости в обязательном порядке должны провести на самоизоляции две недели. В этот период — никаких свадеб, похорон, шопинга, свиданий или встреч.
Правительство предлагает сократить время карантина гостям, которые прилетают со справкой об отрицательном анализе на коронавирус. Также им придется заполнить специальную форму, рассказав о состоянии здоровья.
Власти полагают, что туротрасль ждет тяжелый 2021 год. Из-за роста числа заболевших, на удаленку переведена значительная часть работников фирм, в стране ограничена работа ресторанов и баров, они продают блюда на вынос и развивают систему доставки.
Жителям разрешено перемещаться на расстояние до пяти километров от дома, если они не едут на работу.
По данным Минздрава Ирландии, в стране зарегистрировано чуть более 73 тысяч случаев COVID-19 и почти 2100 смертей. В середине октября число заболеваний резко возросло, что привело к повторному введению локдауна.
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