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https://ria.ru/20201206/il-114-300-1587868148.html
Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря
Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря
Первый полет нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 намечен, предварительно, на 18 декабря с полосы ЛИИ им. Громова в подмосковном Жуковском,... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T08:14
2020-12-06T08:14
ил-114-300
арктика
жуковский
безопасность
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Первый полет нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 намечен, предварительно, на 18 декабря с полосы ЛИИ им. Громова в подмосковном Жуковском, рассказал РИА новости источник в авиастроительной отрасли.Источник добавил, что дата первого подъёма в воздух нового самолета "может уточниться после анализа данных, полученных в ходе пробежек лайнера, и по итогам методического совета, который должен состояться в середине декабря".В Объединённой авиастроительной корпорации не стали комментировать РИА Новости информацию от источника.Ранее Ил-114-300 выполнил в Жуковском в рамках подготовки к летным испытаниям несколько скоростных пробежек по взлетно-посадочной полосе ЛИИ им. Громова, в том числе с подъёмом передней стойки шасси.Ил-114-300 – полностью отечественный пассажирский самолет, является модернизированной версией Ил-114. Предназначен для региональных перевозок, прежде всего, на внутреннем рынке. Лайнер оснащен российскими турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ-01 и способен перевозить 68 пассажиров на расстояние до 1,9 тысячи километров.Одна из важных особенностей нового самолета - он может использовать короткие взлетно-посадочные полосы, грунтовые аэродромы, ледовые полосы в Арктике. Также Ил-114-300 смогут принимать аэродромы со слабым техническим оснащением.
https://radiosputnik.ria.ru/20201110/ms-21-1583954245.html
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арктика
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ил-114-300, арктика, жуковский, безопасность

Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря

08:14 06.12.2020
 
© Фото : пресс-центр ОАКНа заводе РСК "МиГ" стартовала агрегатная сборка первого самолета Ил-114-300 по серийным технологиям
На заводе РСК МиГ стартовала агрегатная сборка первого самолета Ил-114-300 по серийным технологиям - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© Фото : пресс-центр ОАК
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Первый полет нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 намечен, предварительно, на 18 декабря с полосы ЛИИ им. Громова в подмосковном Жуковском, рассказал РИА новости источник в авиастроительной отрасли.
"Первый полет Ил-114-300 пока запланирован на 18 декабря", - сообщил собеседник агентства.
Источник добавил, что дата первого подъёма в воздух нового самолета "может уточниться после анализа данных, полученных в ходе пробежек лайнера, и по итогам методического совета, который должен состояться в середине декабря".
В Объединённой авиастроительной корпорации не стали комментировать РИА Новости информацию от источника.
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Ранее Ил-114-300 выполнил в Жуковском в рамках подготовки к летным испытаниям несколько скоростных пробежек по взлетно-посадочной полосе ЛИИ им. Громова, в том числе с подъёмом передней стойки шасси.
Ил-114-300 – полностью отечественный пассажирский самолет, является модернизированной версией Ил-114. Предназначен для региональных перевозок, прежде всего, на внутреннем рынке. Лайнер оснащен российскими турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ-01 и способен перевозить 68 пассажиров на расстояние до 1,9 тысячи километров.
Одна из важных особенностей нового самолета - он может использовать короткие взлетно-посадочные полосы, грунтовые аэродромы, ледовые полосы в Арктике. Также Ил-114-300 смогут принимать аэродромы со слабым техническим оснащением.
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