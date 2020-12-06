https://ria.ru/20201206/il-114-300-1587868148.html

Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря

Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря

Первый полет нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 намечен, предварительно, на 18 декабря с полосы ЛИИ им. Громова в подмосковном Жуковском,... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T08:14

2020-12-06T08:14

2020-12-06T08:14

ил-114-300

арктика

жуковский

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564688335_0:76:1280:796_1400x0_80_0_0_48f9f2191d4768d9dffb9fb71109308a.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Первый полет нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 намечен, предварительно, на 18 декабря с полосы ЛИИ им. Громова в подмосковном Жуковском, рассказал РИА новости источник в авиастроительной отрасли.Источник добавил, что дата первого подъёма в воздух нового самолета "может уточниться после анализа данных, полученных в ходе пробежек лайнера, и по итогам методического совета, который должен состояться в середине декабря".В Объединённой авиастроительной корпорации не стали комментировать РИА Новости информацию от источника.Ранее Ил-114-300 выполнил в Жуковском в рамках подготовки к летным испытаниям несколько скоростных пробежек по взлетно-посадочной полосе ЛИИ им. Громова, в том числе с подъёмом передней стойки шасси.Ил-114-300 – полностью отечественный пассажирский самолет, является модернизированной версией Ил-114. Предназначен для региональных перевозок, прежде всего, на внутреннем рынке. Лайнер оснащен российскими турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ-01 и способен перевозить 68 пассажиров на расстояние до 1,9 тысячи километров.Одна из важных особенностей нового самолета - он может использовать короткие взлетно-посадочные полосы, грунтовые аэродромы, ледовые полосы в Арктике. Также Ил-114-300 смогут принимать аэродромы со слабым техническим оснащением.

https://radiosputnik.ria.ru/20201110/ms-21-1583954245.html

https://ria.ru/20201026/samolet-sudnogo-dnya-1581159587.html

арктика

жуковский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ил-114-300, арктика, жуковский, безопасность