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https://ria.ru/20201206/goroskop-1587731072.html
Названы знаки зодиака, которые умеют просто относиться к жизни
Названы знаки зодиака, которые умеют просто относиться к жизни
Писательница и эксперт по астрологии Кристина Шенвальд, назвала знаки зодиака, которые умеют просто относиться к жизни, ничего не ждать от других людей, быть... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T06:30
2020-12-06T06:30
культура
гороскоп
астрология
стиль жизни
новости культуры
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Писательница и эксперт по астрологии Кристина Шенвальд, назвала знаки зодиака, которые умеют просто относиться к жизни, ничего не ждать от других людей, быть внимательными к окружающими и сдерживать эмоции, сообщает YourTango. Раки не из тех, кто будет кем-то притворятся. Они всегда остаются верными себе. Если представители этого знака радуются чьему-то успеху, то делают это искренно. Раки не склонны ревновать или завидовать другим. Они уверены в себе, а остальных принимают как равных без лишних размышлений. Рыбы делают все возможное для других. Они бескорыстны. Поэтому если кому-то что-то понадобится, то постараются помочь. У Рыб также хорошо развита интуиция. Благодаря этому они умеют погружаться в глубь проблемы, и иногда знают о ком-то то, о чем другой человек даже не подозревает. Тельцы – одни из самых рассудительных знаков зодиака. В общении они отталкиваются не от внешности собеседника, а от его характера. И хотя Тельцам комфортно в одиночестве, они также могут устроить шумную вечеринку. Представители этого знака – не из тех, кто будет обращать внимание на слухи и сплетни. Для них важнее собственное мнение и опыт. Они прекрасно знают, что им нужно, поэтому будут придерживаться того, во что верят, даже когда другие попытаются их переубедить. Девы сначала думают, а потом говорят. Они осторожны со своими словами, так как не хотят никого обижать и устраивать споры ради развлечения. С представителями этого знака легко общаться, так как они действительно слушают и вникают в то, что говорит собеседник. Девы знают, что умны, но не выставляют это напоказ, так как эгоизм – это не про них. Козероги обладают многими положительными качествами: они терпеливые, ответственные, мудрые и практичные. Козероги будут рядом, когда это необходимо, не осуждают других, а если их просят, то они рады поделиться советом.
https://ria.ru/20201115/goroskop-1584510550.html
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гороскоп, астрология, стиль жизни, новости культуры

Названы знаки зодиака, которые умеют просто относиться к жизни

06:30 06.12.2020
 
© Depositphotos / pressmasterДевушка
Девушка - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© Depositphotos / pressmaster
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Писательница и эксперт по астрологии Кристина Шенвальд, назвала знаки зодиака, которые умеют просто относиться к жизни, ничего не ждать от других людей, быть внимательными к окружающими и сдерживать эмоции, сообщает YourTango.
"Такие люди твердо стоят на ногах. Это означает, что они одновременно сильные и осторожные. Ими нелегко манипулировать или обмануть, так как они следят за теми, кто пытается им солгать. Представители этих знаков – не пассивные. Они просто не любят драмы и конфликты", – подчеркнула Шенвальд.
Раки не из тех, кто будет кем-то притворятся. Они всегда остаются верными себе. Если представители этого знака радуются чьему-то успеху, то делают это искренно. Раки не склонны ревновать или завидовать другим. Они уверены в себе, а остальных принимают как равных без лишних размышлений.
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Рыбы делают все возможное для других. Они бескорыстны. Поэтому если кому-то что-то понадобится, то постараются помочь. У Рыб также хорошо развита интуиция. Благодаря этому они умеют погружаться в глубь проблемы, и иногда знают о ком-то то, о чем другой человек даже не подозревает.
Тельцы – одни из самых рассудительных знаков зодиака. В общении они отталкиваются не от внешности собеседника, а от его характера. И хотя Тельцам комфортно в одиночестве, они также могут устроить шумную вечеринку. Представители этого знака – не из тех, кто будет обращать внимание на слухи и сплетни. Для них важнее собственное мнение и опыт. Они прекрасно знают, что им нужно, поэтому будут придерживаться того, во что верят, даже когда другие попытаются их переубедить.
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Козероги обладают многими положительными качествами: они терпеливые, ответственные, мудрые и практичные. Козероги будут рядом, когда это необходимо, не осуждают других, а если их просят, то они рады поделиться советом.
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