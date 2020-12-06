https://ria.ru/20201206/goroskop-1587731072.html

Названы знаки зодиака, которые умеют просто относиться к жизни

Названы знаки зодиака, которые умеют просто относиться к жизни

Писательница и эксперт по астрологии Кристина Шенвальд, назвала знаки зодиака, которые умеют просто относиться к жизни, ничего не ждать от других людей, быть... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T06:30

2020-12-06T06:30

2020-12-06T06:30

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Писательница и эксперт по астрологии Кристина Шенвальд, назвала знаки зодиака, которые умеют просто относиться к жизни, ничего не ждать от других людей, быть внимательными к окружающими и сдерживать эмоции, сообщает YourTango. Раки не из тех, кто будет кем-то притворятся. Они всегда остаются верными себе. Если представители этого знака радуются чьему-то успеху, то делают это искренно. Раки не склонны ревновать или завидовать другим. Они уверены в себе, а остальных принимают как равных без лишних размышлений. Рыбы делают все возможное для других. Они бескорыстны. Поэтому если кому-то что-то понадобится, то постараются помочь. У Рыб также хорошо развита интуиция. Благодаря этому они умеют погружаться в глубь проблемы, и иногда знают о ком-то то, о чем другой человек даже не подозревает. Тельцы – одни из самых рассудительных знаков зодиака. В общении они отталкиваются не от внешности собеседника, а от его характера. И хотя Тельцам комфортно в одиночестве, они также могут устроить шумную вечеринку. Представители этого знака – не из тех, кто будет обращать внимание на слухи и сплетни. Для них важнее собственное мнение и опыт. Они прекрасно знают, что им нужно, поэтому будут придерживаться того, во что верят, даже когда другие попытаются их переубедить. Девы сначала думают, а потом говорят. Они осторожны со своими словами, так как не хотят никого обижать и устраивать споры ради развлечения. С представителями этого знака легко общаться, так как они действительно слушают и вникают в то, что говорит собеседник. Девы знают, что умны, но не выставляют это напоказ, так как эгоизм – это не про них. Козероги обладают многими положительными качествами: они терпеливые, ответственные, мудрые и практичные. Козероги будут рядом, когда это необходимо, не осуждают других, а если их просят, то они рады поделиться советом.

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https://ria.ru/20201129/goroskop-1586671545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гороскоп, астрология, стиль жизни, новости культуры