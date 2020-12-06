https://ria.ru/20201206/gorokh-1587647101.html
Как горохом об стену или что общего у царя, шута и пальто
Как горохом об стену или что общего у царя, шута и пальто
Правда ли, что Царь Горох, гороховое чучело и шут гороховый – одна семья? Кто такой Покатигорошек и где находится его родина? Правда ли, что от гороха можно забеременеть? Как Иван Грозный связан со словом "огорошить"? Выпуск о названии растения, которое не жнут, не косят, а крючат – о горохе.
2020-12-06T12:00
2020-12-06T12:00
2020-12-06T12:00
как это по-русски
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587646742_0:2:640:362_1400x0_80_0_0_19a3fae9db3370f2ce2e587bdd996eba.jpg
Как горохом об стену или что общего у царя, шута и пальто
Правда ли, что Царь Горох, гороховое чучело и шут гороховый – одна семья? Кто такой Покатигорошек и где находится его родина? Правда ли, что от гороха можно забеременеть? Как Иван Грозный связан со словом «огорошить»? Выпуск о названии растения, которое не жнут, не косят, а крючат – о горохе.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Юлия МирейГолоса эпизода: Наталия Шашина, Артем Буфтяк, Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587646742_78:0:562:363_1400x0_80_0_0_6c8c8e2f37ab5d59636b7921241b1c23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст
Как горохом об стену или что общего у царя, шута и пальто
Правда ли, что Царь Горох, гороховое чучело и шут гороховый – одна семья? Кто такой Покатигорошек и где находится его родина? Правда ли, что от гороха можно забеременеть? Как Иван Грозный связан со словом "огорошить"? Выпуск о названии растения, которое не жнут, не косят, а крючат – о горохе.