https://ria.ru/20201206/gorokh-1587647101.html

Как горохом об стену или что общего у царя, шута и пальто

Как горохом об стену или что общего у царя, шута и пальто

Правда ли, что Царь Горох, гороховое чучело и шут гороховый – одна семья? Кто такой Покатигорошек и где находится его родина? Правда ли, что от гороха можно забеременеть? Как Иван Грозный связан со словом "огорошить"? Выпуск о названии растения, которое не жнут, не косят, а крючат – о горохе.

2020-12-06T12:00

2020-12-06T12:00

2020-12-06T12:00

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Как горохом об стену или что общего у царя, шута и пальто Правда ли, что Царь Горох, гороховое чучело и шут гороховый – одна семья? Кто такой Покатигорошек и где находится его родина? Правда ли, что от гороха можно забеременеть? Как Иван Грозный связан со словом «огорошить»? Выпуск о названии растения, которое не жнут, не косят, а крючат – о горохе.

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