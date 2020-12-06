В ЛНР заявили о взрыве на позициях ВСУ у линии соприкосновения
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала взрыв на позициях украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Попасная у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"На позициях 92-ой бригады ВСУ в районе населенного пункта Попасная нашими наблюдателями зафиксирован взрыв. По полученной информации, детонация произошла во время установки боевиками минно-взрывных заграждений", - заявил представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.
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По его словам, данный факт также зафиксирован Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
9 декабря 2019, 21:34ИнфографикаМинские соглашения