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https://ria.ru/20201206/donbass-1587883490.html
В ЛНР заявили о взрыве на позициях ВСУ у линии соприкосновения
В ЛНР заявили о взрыве на позициях ВСУ у линии соприкосновения
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала взрыв на позициях украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T11:41
2020-12-06T11:41
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала взрыв на позициях украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Попасная у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР."На позициях 92-ой бригады ВСУ в районе населенного пункта Попасная нашими наблюдателями зафиксирован взрыв. По полученной информации, детонация произошла во время установки боевиками минно-взрывных заграждений", - заявил представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.По его словам, данный факт также зафиксирован Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20201204/donbass-1587543617.html
донбасс
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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире

В ЛНР заявили о взрыве на позициях ВСУ у линии соприкосновения

11:41 06.12.2020
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости
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ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала взрыв на позициях украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Попасная у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"На позициях 92-ой бригады ВСУ в районе населенного пункта Попасная нашими наблюдателями зафиксирован взрыв. По полученной информации, детонация произошла во время установки боевиками минно-взрывных заграждений", - заявил представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.
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По его словам, данный факт также зафиксирован Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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