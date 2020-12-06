Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201206/diabet-1587860545.html
Раскрыта опасность черного хлеба
Раскрыта опасность черного хлеба
Черный хлеб рекомендуется многими специалистами к употреблению при диабете второго типа как замена белому батону. Однако, как сообщает Express со ссылкой на... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T01:02
2020-12-06T11:26
риа наука
диабет
весь мир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150672/21/1506722160_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_05a019796bc3127cbf8a795a0509267b.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Черный хлеб рекомендуется многими специалистами к употреблению при диабете второго типа как замена белому батону. Однако, как сообщает Express со ссылкой на диетолога Майкла Мосли, при выборе данного продукта необходимо проявлять осторожность, поскольку некоторые его виды провоцируют повышение уровня сахара в крови.Специалист утверждает, что многие виды черного хлеба, продающиеся в магазинах, содержат различные добавки, улучшающие его вкус и способные повышать уровень сахара в крови. По его мнению, людям, страдающим от диабета, полезнее употреблять в пищу не хлеб, а цельное зерно (киноа, булгур, рожь, ячмень, бурый рис, гречку), а также бобовые.Данные продукты содержат сложные углеводы, тормозящие резкие колебания сахара, и клетчатку, поддерживающую микрофлору кишечника. Очень важно свести к минимуму употребление сладостей, тортов, фруктовых соков и газированных напитков.Ранее стало известно, что яйца являются идеальным завтраком для людей, страдающих диабетом второго типа. Исследования показали, что регулярное употребление яиц натощак может улучшить уровень глюкозы в крови у людей с преддиабетом или диабетом второго типа.Сахарный диабет второго типа – метаболическое заболевание, характеризующееся хронической гипергликемией, развивающейся в результате нарушения взаимодействия инсулина с клетками тканей.Заболевание обусловлено совокупностью генетических и прижизненных факторов. Подавляющее большинство лиц с этим типом диабета имеет избыточную массу тела.Сахарный диабет проявляется повышением уровня глюкозы в крови, понижением способности тканей захватывать и утилизировать глюкозу и повышением мобилизации альтернативных источников энергии — аминокислот и свободных жирных кислот.
https://ria.ru/20201130/diabet-1587066991.html
https://ria.ru/20201127/frukty-1586611306.html
весь мир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/150672/21/1506722160_153:0:2884:2048_1400x0_80_0_0_ee5a199a85d67ac29ed0408eea4af6ed.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
диабет, весь мир

Раскрыта опасность черного хлеба

01:02 06.12.2020 (обновлено: 11:26 06.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГотовая хлебобулочная продукция
Готовая хлебобулочная продукция - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Черный хлеб рекомендуется многими специалистами к употреблению при диабете второго типа как замена белому батону. Однако, как сообщает Express со ссылкой на диетолога Майкла Мосли, при выборе данного продукта необходимо проявлять осторожность, поскольку некоторые его виды провоцируют повышение уровня сахара в крови.
Специалист утверждает, что многие виды черного хлеба, продающиеся в магазинах, содержат различные добавки, улучшающие его вкус и способные повышать уровень сахара в крови. По его мнению, людям, страдающим от диабета, полезнее употреблять в пищу не хлеб, а цельное зерно (киноа, булгур, рожь, ячмень, бурый рис, гречку), а также бобовые.
Врач за компьютером - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 22:34
Назван неочевидный признак диабета второго типа
Данные продукты содержат сложные углеводы, тормозящие резкие колебания сахара, и клетчатку, поддерживающую микрофлору кишечника. Очень важно свести к минимуму употребление сладостей, тортов, фруктовых соков и газированных напитков.
Ранее стало известно, что яйца являются идеальным завтраком для людей, страдающих диабетом второго типа. Исследования показали, что регулярное употребление яиц натощак может улучшить уровень глюкозы в крови у людей с преддиабетом или диабетом второго типа.
Девушка с фруктами отдыхает у бассейна - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября, 13:56
Названы опасные для диабетиков фрукты
Сахарный диабет второго типа – метаболическое заболевание, характеризующееся хронической гипергликемией, развивающейся в результате нарушения взаимодействия инсулина с клетками тканей.
Заболевание обусловлено совокупностью генетических и прижизненных факторов. Подавляющее большинство лиц с этим типом диабета имеет избыточную массу тела.
Сахарный диабет проявляется повышением уровня глюкозы в крови, понижением способности тканей захватывать и утилизировать глюкозу и повышением мобилизации альтернативных источников энергии — аминокислот и свободных жирных кислот.
 
РИА НаукаДиабетВесь мир
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:03На ферме в Англии уничтожили более 30 тысяч индеек из-за птичьего гриппа
16:57В Самарской области два человека погибли из-за падения крана в Волгу
16:56В Иране подтвердили версию об использовании спутника при убийстве ученого
16:51На побережье Каспийского моря нашли 17 мертвых тюленей
16:35Протестующие в Кишиневе выдвинули требования к правительству
16:32В Москве скорая помощь перевернулась при ДТП
16:26Зеленский приехал в Донбасс
16:26Сатановский оценил признание в грин-картах США уроженцев Курил японцами
16:22Офтальмолог предупредила о "колониях микробов" в контактных линзах
16:19Правозащитники заявили о более 40 задержанных на протестах в Белоруссии
16:15Врач предупредила о неочевидном последствии заражения коронавирусом
16:14В Петербурге арестовали убившего бабушку подростка
16:08Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, в которую выстрелил полицейский
16:06США заявили, что достигли "непростого сдерживания" Ирана на море
16:02В Югре Ми-8 с восемью пассажирами совершил вынужденную посадку
15:36Замглавы Минпросвещения оценил вероятность введения постоянной удаленки
15:21СМИ: журналистка телеканала "Россия" пострадала в московской кальянной
15:20Пушков оценил вероятность реализации карабахского сценария в Донбассе
15:17Греф объяснил появление "смешной штучки" на своем планшете
15:15В США выявили более 210 тысяч новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния