https://ria.ru/20201205/zemletryasenie-1587822452.html

В районе Антальи произошло землетрясение магнитудой 5,2

В районе Антальи произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 15.44 мск в районе турецкой Антальи, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции. РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T16:25

2020-12-05T16:25

2020-12-05T16:25

туризм

средиземное море

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АНКАРА, 5 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 15.44 мск в районе турецкой Антальи, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции.Отмечается, что эпицентр находился в Средиземном море в районе города Газипаша провинции Анталья.По предварительным данным, пострадавших и разрушений в Анталье, где ощущались подземные толчки, нет, передает телеканал NTV. На улицах города все спокойно, паники среди местных жителей нет.

https://ria.ru/20201105/zemletryasenie-1583192063.html

средиземное море

анталья (провинция)

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

средиземное море, анталья (провинция), новости - туризм, турция, в мире