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Число больных COVID-19 будет расти до Нового года, считает инфекционист
Число больных COVID-19 будет расти до Нового года, считает инфекционист
Число заболевших COVID-19 в РФ будет расти до Нового года, а в ряде регионов, возможно, и после, рассказал РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T11:08
2020-12-05T11:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в РФ будет расти до Нового года, а в ряде регионов, возможно, и после, рассказал РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков.Согласно данным оперативного штаба, в субботу число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на рекордные 28 782, до 2 431 731, рекордное число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве – 7993."Рост заболеваемости идет по синусоиде, это связано с количеством тестирования. Сколько сделано тестов - столько получается выявленных больных", - сказал Тимаков.По его словам, в субботу и воскресенье люди меньше обращаются к врачам и сдают тестов, в понедельник, вторник и среду число выявленных случаев ниже. В понедельник, вторник и среду, соответственно, сдают больше тестов, поэтому в четверг, пятницу и субботу - больше выявленных случаев."И эта синусоида уже на протяжении двух месяцев стабильная, стандартная. Если мы посмотрим на кривую пологую за все это время, мы увидим, что рост заболеваемости идет, но он идет не по экспоненте, а потихонечку", - уточнил Тимаков, добавив, что говорить о критичном росте числа заболевших нельзя, как нельзя судить о ситуации по одному дню."То, что будет количество расти заболевших, это да, это не зависит ни от чего, до Нового года будет расти, ничего с этим не сделаем. Может быть, и после Нового года в некоторых регионах", - отметил Тимаков. По мнению эксперта, заболеваемость вырастет до 30 тысяч выявленных новых случаев, а как вирус поведет себя дальше, зависит от числа людей, которые восприимчивы к вирусу.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Число больных COVID-19 будет расти до Нового года, считает инфекционист

11:08 05.12.2020 (обновлено: 11:19 05.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФельдшер перед визитом к пациенту на дом в Москве
Фельдшер перед визитом к пациенту на дом в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в РФ будет расти до Нового года, а в ряде регионов, возможно, и после, рассказал РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков.
Согласно данным оперативного штаба, в субботу число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на рекордные 28 782, до 2 431 731, рекордное число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве – 7993.
"Рост заболеваемости идет по синусоиде, это связано с количеством тестирования. Сколько сделано тестов - столько получается выявленных больных", - сказал Тимаков.
По его словам, в субботу и воскресенье люди меньше обращаются к врачам и сдают тестов, в понедельник, вторник и среду число выявленных случаев ниже. В понедельник, вторник и среду, соответственно, сдают больше тестов, поэтому в четверг, пятницу и субботу - больше выявленных случаев.
"И эта синусоида уже на протяжении двух месяцев стабильная, стандартная. Если мы посмотрим на кривую пологую за все это время, мы увидим, что рост заболеваемости идет, но он идет не по экспоненте, а потихонечку", - уточнил Тимаков, добавив, что говорить о критичном росте числа заболевших нельзя, как нельзя судить о ситуации по одному дню.
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"То, что будет количество расти заболевших, это да, это не зависит ни от чего, до Нового года будет расти, ничего с этим не сделаем. Может быть, и после Нового года в некоторых регионах", - отметил Тимаков. По мнению эксперта, заболеваемость вырастет до 30 тысяч выявленных новых случаев, а как вирус поведет себя дальше, зависит от числа людей, которые восприимчивы к вирусу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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