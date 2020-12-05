https://ria.ru/20201205/veterany-1587812894.html

Путин отметил важность должного отношения к ветеранам

Путин отметил важность должного отношения к ветеранам

Президент России Владимир Путин отметил важность того, что не только государство должным образом относится к людям, которые защищали Отечество в ходе Великой... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T14:54

2020-12-05T14:54

2020-12-05T14:54

великая отечественная война (1941-1945)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность того, что не только государство должным образом относится к людям, которые защищали Отечество в ходе Великой Отечественной войны, но и само общество проявляет к ним заботу и внимание."По таким случаям, как 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, нам не зазорно, не стыдно говорить громкие красивые слова, вспоминать о поколении победителей, но для них, для ветеранов не менее важна такая забота и внимание, которая проявляется лично к каждому из них", - сказал лидер РФ в ходе встречи с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России".Президент заявил, что государство занимается поддержкой ветеранов, на их примере воспитываются будущие поколения России, которые берут в свои руки будущее страны."Но для всех поколений, и для очень молодых, важно понимать, что и государство будет относиться к людям, которые, не щадя своей жизни, защищали Отечество, но и само общество будет относиться должным образом. Вот это чрезвычайно важное осознание своей ответственности за будущее государства", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20201205/putin-1587805859.html

https://ria.ru/20201116/prazdnik-1587748363.html

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великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, общество