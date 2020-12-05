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Путин отметил важность должного отношения к ветеранам
Путин отметил важность должного отношения к ветеранам
Президент России Владимир Путин отметил важность того, что не только государство должным образом относится к людям, которые защищали Отечество в ходе Великой... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T14:54
2020-12-05T14:54
великая отечественная война (1941-1945)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность того, что не только государство должным образом относится к людям, которые защищали Отечество в ходе Великой Отечественной войны, но и само общество проявляет к ним заботу и внимание."По таким случаям, как 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, нам не зазорно, не стыдно говорить громкие красивые слова, вспоминать о поколении победителей, но для них, для ветеранов не менее важна такая забота и внимание, которая проявляется лично к каждому из них", - сказал лидер РФ в ходе встречи с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России".Президент заявил, что государство занимается поддержкой ветеранов, на их примере воспитываются будущие поколения России, которые берут в свои руки будущее страны."Но для всех поколений, и для очень молодых, важно понимать, что и государство будет относиться к людям, которые, не щадя своей жизни, защищали Отечество, но и само общество будет относиться должным образом. Вот это чрезвычайно важное осознание своей ответственности за будущее государства", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20201205/putin-1587805859.html
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великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, общество

Путин отметил важность должного отношения к ветеранам

14:54 05.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России - 2020"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с волонтерами и финалистами конкурса Доброволец России - 2020 - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность того, что не только государство должным образом относится к людям, которые защищали Отечество в ходе Великой Отечественной войны, но и само общество проявляет к ним заботу и внимание.
"По таким случаям, как 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, нам не зазорно, не стыдно говорить громкие красивые слова, вспоминать о поколении победителей, но для них, для ветеранов не менее важна такая забота и внимание, которая проявляется лично к каждому из них", - сказал лидер РФ в ходе встречи с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России".
Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
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Путин поблагодарил волонтеров за помощь при праздновании 75-летия Победы
Президент заявил, что государство занимается поддержкой ветеранов, на их примере воспитываются будущие поколения России, которые берут в свои руки будущее страны.
"Но для всех поколений, и для очень молодых, важно понимать, что и государство будет относиться к людям, которые, не щадя своей жизни, защищали Отечество, но и само общество будет относиться должным образом. Вот это чрезвычайно важное осознание своей ответственности за будущее государства", - подчеркнул Путин.
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Великая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинОбщество
 
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