https://ria.ru/20201205/veterany-1587812894.html
Путин отметил важность должного отношения к ветеранам
Путин отметил важность должного отношения к ветеранам
Президент России Владимир Путин отметил важность того, что не только государство должным образом относится к людям, которые защищали Отечество в ходе Великой... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T14:54
2020-12-05T14:54
2020-12-05T14:54
великая отечественная война (1941-1945)
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587808576_0:299:3110:2048_1400x0_80_0_0_b425ca1ddbad15af314ad114a25dc8e9.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность того, что не только государство должным образом относится к людям, которые защищали Отечество в ходе Великой Отечественной войны, но и само общество проявляет к ним заботу и внимание."По таким случаям, как 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, нам не зазорно, не стыдно говорить громкие красивые слова, вспоминать о поколении победителей, но для них, для ветеранов не менее важна такая забота и внимание, которая проявляется лично к каждому из них", - сказал лидер РФ в ходе встречи с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России".Президент заявил, что государство занимается поддержкой ветеранов, на их примере воспитываются будущие поколения России, которые берут в свои руки будущее страны."Но для всех поколений, и для очень молодых, важно понимать, что и государство будет относиться к людям, которые, не щадя своей жизни, защищали Отечество, но и само общество будет относиться должным образом. Вот это чрезвычайно важное осознание своей ответственности за будущее государства", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20201205/putin-1587805859.html
https://ria.ru/20201116/prazdnik-1587748363.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587808576_311:676:2141:2048_1400x0_80_0_0_e39c3e6bfdbbc227776d6c5915e062d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, общество
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
отметил важность того, что не только государство должным образом относится к людям, которые защищали Отечество в ходе Великой Отечественной войны
, но и само общество проявляет к ним заботу и внимание.
"По таким случаям, как 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, нам не зазорно, не стыдно говорить громкие красивые слова, вспоминать о поколении победителей, но для них, для ветеранов не менее важна такая забота и внимание, которая проявляется лично к каждому из них", - сказал лидер РФ в ходе встречи с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России".
Президент заявил, что государство занимается поддержкой ветеранов, на их примере воспитываются будущие поколения России, которые берут в свои руки будущее страны.
"Но для всех поколений, и для очень молодых, важно понимать, что и государство будет относиться к людям, которые, не щадя своей жизни, защищали Отечество, но и само общество будет относиться должным образом. Вот это чрезвычайно важное осознание своей ответственности за будущее государства", - подчеркнул Путин.