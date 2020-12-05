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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201205/tikhanovskaya-1587817580.html
Тихановская рассказала о планах посетить Вашингтон
Тихановская рассказала о планах посетить Вашингтон
Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что собирается посетить Вашингтон, чтобы поблагодарить действующую администрацию США за РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T15:50
2020-12-05T15:50
протесты в белоруссии
светлана тихановская
цик белоруссии
александр лукашенко
генеральная прокуратура рф
белоруссия
сша
в мире
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что собирается посетить Вашингтон, чтобы поблагодарить действующую администрацию США за поддержку."Я надеюсь, что на инаугурационной неделе поеду в Вашингтон, чтобы лично поблагодарить текущую администрацию (США - ред.) за ее работу по оказанию помощи народу Белоруссии. В то же время я надеюсь на установление крепких отношений с новой администрацией для содействия переходу к демократии в Белоруссии", - написала она в материале, опубликованном в газете Washington Post.В ноябре палата представителей США поддержала законопроект, наделяющий президента США полномочиями по ограничению на въезд членов избиркома Белоруссии и чиновников, которых в Америке считают ответственными за давление на СМИ. Как сообщается на сайте конгресса, законопроект также расширяет возможности содействия Белоруссии и включает помощь в "противодействии интернет-цензуре", поддержке женщин и политических беженцев.Если законопроект будет одобрен, президент США сможет заблокировать визу любого иностранного гражданина, который является членом ЦИК Белоруссии, государственным должностным лицом, ответственным за действия в отношении независимых СМИ, должностным лицом Союзного государства или российским физическим лицом, активно участвовавшим в действиях в отношении СМИ или нарушении прав человека, связанных с ситуацией в республике.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Оппозиция считает избранным президентом экс-кандидата Светлану Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.
https://radiosputnik.ria.ru/20201204/lukashenko-1587733053.html
https://ria.ru/20201205/tikhanovskaya-1587816734.html
https://ria.ru/20201204/tikhanovskaya-1587750911.html
белоруссия
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светлана тихановская, цик белоруссии, александр лукашенко, генеральная прокуратура рф, белоруссия, сша, в мире

Тихановская рассказала о планах посетить Вашингтон

15:50 05.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСветлана Тихановская
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что собирается посетить Вашингтон, чтобы поблагодарить действующую администрацию США за поддержку.
"Я надеюсь, что на инаугурационной неделе поеду в Вашингтон, чтобы лично поблагодарить текущую администрацию (США - ред.) за ее работу по оказанию помощи народу Белоруссии. В то же время я надеюсь на установление крепких отношений с новой администрацией для содействия переходу к демократии в Белоруссии", - написала она в материале, опубликованном в газете Washington Post.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 18:39
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В ноябре палата представителей США поддержала законопроект, наделяющий президента США полномочиями по ограничению на въезд членов избиркома Белоруссии и чиновников, которых в Америке считают ответственными за давление на СМИ. Как сообщается на сайте конгресса, законопроект также расширяет возможности содействия Белоруссии и включает помощь в "противодействии интернет-цензуре", поддержке женщин и политических беженцев.
Если законопроект будет одобрен, президент США сможет заблокировать визу любого иностранного гражданина, который является членом ЦИК Белоруссии, государственным должностным лицом, ответственным за действия в отношении независимых СМИ, должностным лицом Союзного государства или российским физическим лицом, активно участвовавшим в действиях в отношении СМИ или нарушении прав человека, связанных с ситуацией в республике.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Оппозиция считает избранным президентом экс-кандидата Светлану Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.
Светлана Тихановская во время обращения к Европейскому совету. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
Вчера, 15:42Протесты в Белоруссии
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После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.

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Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяЦИК БелоруссииАлександр ЛукашенкоГенеральная прокуратура РФБелоруссияСШАВ мире
 
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