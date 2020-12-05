https://ria.ru/20201205/spacex-1587824857.html
SpaceX отложила на сутки старт грузового корабля Dragon на МКС
SpaceX отложила на сутки старт грузового корабля Dragon на МКС
Компания SpaceX сообщила о переносе на воскресенье, 6 декабря, запуск грузового корабля Dragon на МКС из-за неблагоприятных погодных условий. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T16:44
2020-12-05T16:44
2020-12-05T16:44
риа наука
земля
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
космос - риа наука
spacex
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577940823_0:0:1080:608_1400x0_80_0_0_26d5e4b6a9e8702fcab20635efbbcdfb.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Компания SpaceX сообщила о переносе на воскресенье, 6 декабря, запуск грузового корабля Dragon на МКС из-за неблагоприятных погодных условий.Старт принадлежащего компании SpaceX грузовика с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) был намечен на 5 декабря в 11:39 по времени Восточного побережья США (19:39 мск)."Из-за плохих погодных условий в районе посадки... мы намерены провести запуск CRS-21 в воскресенье, 6 декабря, в 11.17 по времени Восточного побережья (19.17 мск - ред.)", - говорится в сообщении компании в Twitter.Помимо провианта и предметов первой необходимости для экипажа грузовик доставит на орбиту материалы для научных экспериментов. Также Dragon предстоит доставить на станцию первый коммерческий шлюзовый модуль Nanoracks Bishop Airlock. Планируется, что после инсталяции модуль будет использоваться для перемещения грузов на станцию, тестирования оборудования и запуска спутников. Новый шлюзовый модуль может быть использован экипажем в качестве площадки для хранения оборудования во время выходов в открытый космос.Корабль должен был прибыть на орбиту 6 декабря, после чего он должен примерно на месяц пристыковаться к модулю "Гармония" и затем вернуться на Землю с результатами научных экспериментов и отработанными материалами.
https://ria.ru/20201205/mks-1587772751.html
земля
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577940823_20:0:1044:768_1400x0_80_0_0_2ec6beb6abc00e22d24cd83ee6879d2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, spacex, сша