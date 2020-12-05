https://ria.ru/20201205/reaktsiya-1587778695.html

Врач рассказала о возможной реакции после вакцинации от коронавируса

Врач рассказала о возможной реакции после вакцинации от коронавируса

Слабость, повышенная сонливость и температура тела до 37 градусов в первые сутки после введения вакцины от коронавируса является нормой, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T08:22

2020-12-05T08:22

2020-12-05T08:22

распространение нового коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

владимир путин

москва

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Слабость, повышенная сонливость и температура тела до 37 градусов в первые сутки после введения вакцины от коронавируса является нормой, сообщила РИА Новости главный врач городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева.Президент РФ Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками группы риска. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для обкатки механизма массовой вакцинации с 4 декабря в столице открывается электронная запись на прививки для сотрудников сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб. Собянин отметил, что в первые пять часов регистрации на прививку записались 5 тысяч врачей, учителей и социальных работников. С 8 утра 5 декабря открылись 70 пунктов вакцинации при взрослых поликлиниках, они будут работать ежедневно с 08.00 до 20.00. Вакцинация будет произведена вакциной "Спутник V".По ее словам, каждый вакцинированный получит листовку, где подробно расписаны возможные нормальные реакции на введение вакцины. В памятке для вакцинируемого написано, что в этом случае делать, указан алгоритм, который следует выполнять."Как у нас говорят клинические фармакологи, если на любой препарат лекарственный нет никакой реакции, вопрос, препарат ли это. Поэтому и на этот биологический препарат, это вещество, которое формирует иммунитет, могут быть в основном эти три перечисленных явления. Это нормальная реакция, которая уйдет в течение суток", - отметила собеседница агентства."Если не уйдет, если будет нарастать, тогда, естественно, мы рекомендуем обратиться к врачу, потому что не факт, что это будет связано с прививкой", - добавила врач.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201205/dolgoletie-1587770888.html

https://ria.ru/20201205/koronavirus-1587776080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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