https://ria.ru/20201205/reaktsiya-1587778695.html
Врач рассказала о возможной реакции после вакцинации от коронавируса
Врач рассказала о возможной реакции после вакцинации от коронавируса
Слабость, повышенная сонливость и температура тела до 37 градусов в первые сутки после введения вакцины от коронавируса является нормой, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T08:22
2020-12-05T08:22
2020-12-05T08:22
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
владимир путин
москва
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Слабость, повышенная сонливость и температура тела до 37 градусов в первые сутки после введения вакцины от коронавируса является нормой, сообщила РИА Новости главный врач городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева.Президент РФ Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками группы риска. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для обкатки механизма массовой вакцинации с 4 декабря в столице открывается электронная запись на прививки для сотрудников сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб. Собянин отметил, что в первые пять часов регистрации на прививку записались 5 тысяч врачей, учителей и социальных работников. С 8 утра 5 декабря открылись 70 пунктов вакцинации при взрослых поликлиниках, они будут работать ежедневно с 08.00 до 20.00. Вакцинация будет произведена вакциной "Спутник V".По ее словам, каждый вакцинированный получит листовку, где подробно расписаны возможные нормальные реакции на введение вакцины. В памятке для вакцинируемого написано, что в этом случае делать, указан алгоритм, который следует выполнять."Как у нас говорят клинические фармакологи, если на любой препарат лекарственный нет никакой реакции, вопрос, препарат ли это. Поэтому и на этот биологический препарат, это вещество, которое формирует иммунитет, могут быть в основном эти три перечисленных явления. Это нормальная реакция, которая уйдет в течение суток", - отметила собеседница агентства."Если не уйдет, если будет нарастать, тогда, естественно, мы рекомендуем обратиться к врачу, потому что не факт, что это будет связано с прививкой", - добавила врач.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201205/dolgoletie-1587770888.html
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, владимир путин, москва
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Слабость, повышенная сонливость и температура тела до 37 градусов в первые сутки после введения вакцины от коронавируса является нормой, сообщила РИА Новости главный врач городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева.
Президент РФ Владимир Путин
поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками группы риска. Мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил, что для обкатки механизма массовой вакцинации с 4 декабря в столице открывается электронная запись на прививки для сотрудников сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб. Собянин отметил, что в первые пять часов регистрации на прививку записались 5 тысяч врачей, учителей и социальных работников. С 8 утра 5 декабря открылись 70 пунктов вакцинации при взрослых поликлиниках, они будут работать ежедневно с 08.00 до 20.00. Вакцинация будет произведена вакциной "Спутник V
".
"Своё самочувствие всегда необходимо оценивать, тем более это у нас вакцина против коронавирусной инфекции. …Как и после других вакцинаций, предупреждаем о том, что может быть период кратковременного ощущения слабости, повышения сонливости и может быть температура до 37 в первые сутки после введения препарата", - сказала Шиндряева, отвечая на вопрос, на что стоит обратить внимание после вакцинации.
По ее словам, каждый вакцинированный получит листовку, где подробно расписаны возможные нормальные реакции на введение вакцины. В памятке для вакцинируемого написано, что в этом случае делать, указан алгоритм, который следует выполнять.
"Как у нас говорят клинические фармакологи, если на любой препарат лекарственный нет никакой реакции, вопрос, препарат ли это. Поэтому и на этот биологический препарат, это вещество, которое формирует иммунитет, могут быть в основном эти три перечисленных явления. Это нормальная реакция, которая уйдет в течение суток", - отметила собеседница агентства.
"Если не уйдет, если будет нарастать, тогда, естественно, мы рекомендуем обратиться к врачу, потому что не факт, что это будет связано с прививкой", - добавила врач.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.