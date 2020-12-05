https://ria.ru/20201205/putin-1587804142.html
Путин отметил ответственность российского бизнеса во время пандемии
Путин отметил ответственность российского бизнеса во время пандемии
Президент РФ Владимир Путин отметил ответственность и социальную зрелость российского бизнеса в период пандемии коронавируса. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T13:31
2020-12-05T13:31
2020-12-05T14:59
общество
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил ответственность и социальную зрелость российского бизнеса в период пандемии коронавируса."В акции "Мы вместе" активно участвует российский бизнес. Ответственность предпринимателей перед обществом проявляется во многих по-настоящему благородных поступках: это частные пожертвования на дополнительную поддержку учреждений здравоохранения, покупка средств индивидуальной защиты для волонтеров, кстати говоря, да и просто для нуждающихся граждан, организация бесплатного питания для медицинских работников и сотрудников скорой помощи", - рассказал Путин на встрече с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России-2020".Отечественный бизнес, как отметил президент, "проявляет социальную зрелость", особенно в тяжелых условиях пандемии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201205/putin-1587804606.html
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РИА Новости
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Путин отметил социальную зрелость российского бизнеса в период пандемии
Президент РФ Владимир Путин отметил ответственность и социальную зрелость российского бизнеса в период пандемии коронавируса.
2020-12-05T13:31
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PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин