https://ria.ru/20201205/putin-1587804142.html

Путин отметил ответственность российского бизнеса во время пандемии

Путин отметил ответственность российского бизнеса во время пандемии

Президент РФ Владимир Путин отметил ответственность и социальную зрелость российского бизнеса в период пандемии коронавируса. РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T13:31

2020-12-05T13:31

2020-12-05T14:59

общество

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил ответственность и социальную зрелость российского бизнеса в период пандемии коронавируса."В акции "Мы вместе" активно участвует российский бизнес. Ответственность предпринимателей перед обществом проявляется во многих по-настоящему благородных поступках: это частные пожертвования на дополнительную поддержку учреждений здравоохранения, покупка средств индивидуальной защиты для волонтеров, кстати говоря, да и просто для нуждающихся граждан, организация бесплатного питания для медицинских работников и сотрудников скорой помощи", - рассказал Путин на встрече с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России-2020".Отечественный бизнес, как отметил президент, "проявляет социальную зрелость", особенно в тяжелых условиях пандемии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201205/putin-1587804606.html

россия

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Путин отметил социальную зрелость российского бизнеса в период пандемии Президент РФ Владимир Путин отметил ответственность и социальную зрелость российского бизнеса в период пандемии коронавируса. 2020-12-05T13:31 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин