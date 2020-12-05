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Туристы рассказали, чем им запомнились путешествия по России в 2020 году
Туристы рассказали, чем им запомнились путешествия по России в 2020 году
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, чем им запомнились поездки по стране в этом году, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T12:01
2020-12-05T12:01
2020-12-05T12:01
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, чем им запомнились поездки по стране в этом году, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1139 пользователей и выяснили, что более четверти (28 процентов) из них открыли для себя новые места.Каждый пятый (21 процент) восхищался природными красотами, столько же — сказали, что "отдыхать в России, оказывается, не так плохо".О том, что цены были ниже, чем в прошлые годы, сообщили 19 процентов респондентов. А восемь процентов отметили растущее качество сервиса.Три процента сказали, что обнаружили новые гастрономические точки на карте страны, которые заслуживают пристального внимания туристов.
https://ria.ru/20201130/udalenka-1586579202.html
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РИА Новости
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туристы, россия, туризм, новости - туризм
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, чем им запомнились поездки по стране в этом году, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 1139 пользователей и выяснили, что более четверти (28 процентов) из них открыли для себя новые места.
Каждый пятый (21 процент) восхищался природными красотами, столько же — сказали, что "отдыхать в России, оказывается, не так плохо".
О том, что цены были ниже, чем в прошлые годы, сообщили 19 процентов респондентов. А восемь процентов отметили растущее качество сервиса.
Три процента сказали, что обнаружили новые гастрономические точки на карте страны, которые заслуживают пристального внимания туристов.