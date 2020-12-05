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В Иркутской области три человека погибли в пожарах за сутки
В Иркутской области три человека погибли в пожарах за сутки
Три человека - двое мужчин и ребенок - погибли за сутки во время пожаров в Иркутской области, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T13:58
2020-12-05T13:59
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
черемхово
иркутская область
происшествия
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ИРКУТСК, 5 дек - РИА Новости. Три человека - двое мужчин и ребенок - погибли за сутки во время пожаров в Иркутской области, сообщает СУСК РФ по региону.Два пожара, в которых погибли три человека, произошли в Иркутской области за прошедшие сутки. Одно возгорание произошло 4 декабря в одной из квартир жилого дома в городе Черемхово, второе - в частном доме в городе Усть-Илимске.В Черемхово "сотрудниками МЧС на кухне было обнаружено тело трехлетней девочки. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)" - говорится в сообщении.Предварительной причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем. Установлено, что родители в момент пожара были на работе. По факту гибели ребенка заведено уголовное дело.В Усть-Илимске в частном доме на улице Энергетиков пожар случился рано утром."При разборе завалов сотрудниками МЧС были обнаружены тела двух мужчин", - говорится в сообщении.Причина возгорания устанавливается. Проводится доследственная проверка.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), черемхово, иркутская область, происшествия

В Иркутской области три человека погибли в пожарах за сутки

13:58 05.12.2020 (обновлено: 13:59 05.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ИРКУТСК, 5 дек - РИА Новости. Три человека - двое мужчин и ребенок - погибли за сутки во время пожаров в Иркутской области, сообщает СУСК РФ по региону.
Два пожара, в которых погибли три человека, произошли в Иркутской области за прошедшие сутки. Одно возгорание произошло 4 декабря в одной из квартир жилого дома в городе Черемхово, второе - в частном доме в городе Усть-Илимске.
В Черемхово "сотрудниками МЧС на кухне было обнаружено тело трехлетней девочки. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)" - говорится в сообщении.
Предварительной причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем. Установлено, что родители в момент пожара были на работе. По факту гибели ребенка заведено уголовное дело.
Пожар на пилораме в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 03:33
В Иркутской области произошел пожар на пилораме
В Усть-Илимске в частном доме на улице Энергетиков пожар случился рано утром.
"При разборе завалов сотрудниками МЧС были обнаружены тела двух мужчин", - говорится в сообщении.
Причина возгорания устанавливается. Проводится доследственная проверка.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧеремховоИркутская областьПроисшествия
 
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