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В Иркутской области три человека погибли в пожарах за сутки
В Иркутской области три человека погибли в пожарах за сутки
Три человека - двое мужчин и ребенок - погибли за сутки во время пожаров в Иркутской области, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T13:58
2020-12-05T13:58
2020-12-05T13:59
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
черемхово
иркутская область
происшествия
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ИРКУТСК, 5 дек - РИА Новости. Три человека - двое мужчин и ребенок - погибли за сутки во время пожаров в Иркутской области, сообщает СУСК РФ по региону.Два пожара, в которых погибли три человека, произошли в Иркутской области за прошедшие сутки. Одно возгорание произошло 4 декабря в одной из квартир жилого дома в городе Черемхово, второе - в частном доме в городе Усть-Илимске.В Черемхово "сотрудниками МЧС на кухне было обнаружено тело трехлетней девочки. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)" - говорится в сообщении.Предварительной причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем. Установлено, что родители в момент пожара были на работе. По факту гибели ребенка заведено уголовное дело.В Усть-Илимске в частном доме на улице Энергетиков пожар случился рано утром."При разборе завалов сотрудниками МЧС были обнаружены тела двух мужчин", - говорится в сообщении.Причина возгорания устанавливается. Проводится доследственная проверка.
https://ria.ru/20201126/pozhar-1586369792.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), черемхово, иркутская область, происшествия