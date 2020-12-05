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Во Франции на протестной акции пострадали два полицейских
Во Франции на протестной акции пострадали два полицейских
Двое служащих полицейского спецназа пострадали на протестной акции в городе Нант на западе Франции, сообщает радиостанция France Bleu со ссылкой на префектуру... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T21:33
2020-12-05T21:33
парламент франции
франция
нант
париж
в мире
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Двое служащих полицейского спецназа пострадали на протестной акции в городе Нант на западе Франции, сообщает радиостанция France Bleu со ссылкой на префектуру департамента Атлантическая Луара.Отмечается, что демонстрация в целом проходила мирно, но ближе к ее концу напряжение усилилось. Один из полицейских пострадал из-за того, что неизвестные бросили "коктейль Молотова". Правоохранители на манифестации применяли слезоточивый газ, задержаны не менее пяти человек, указывает радио.По данным газета Sud Ouest, от бутылки с зажигательной смесью пострадали несколько полицейских, двоих из них эвакуировали. Всего в протестной акции в городе приняло участие около пяти тысяч человек, по данным организаторов, и три тысячи, по данным правоохранителей.Ранее префектура полиции Парижа сообщила, что в ходе акции в столице полицейские задержали 30 человек. Как передавал корреспондент РИА Новости с места, там проходили беспорядки и столкновения демонстрантов с полицией, правоохранители несколько раз применяли слезоточивый газ.Акции проходят в субботу в других городах Франции, по сообщениям СМИ, примерно в 90 населенных пунктах.Нацсобрание (нижняя палата парламента) Франции 24 ноября приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", 24-я статья которого предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". Против нее выступают журналистские профсоюзы, опасаясь, что введение этой нормы нанесет серьезный ущерб свободе слова, журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку правоохранителей.Документ должен поступить на рассмотрение Сената - верхней палаты парламента Франции - в январе.Несмотря на то, что законопроект уже прошел первое чтение в Нацсобрании, в нижней палате предложили переписать 24-ю статью, чтобы снять все опасения.
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РИА Новости
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96
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Поджоги машин и разбитые окна: акция протеста в Париже переросла в погромы
В Париже начались погромы во время масштабной акции против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности".
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парламент франции, франция, нант, париж, в мире

Во Франции на протестной акции пострадали два полицейских

21:33 05.12.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий ГорностаевАкция протеста во Франции
Акция протеста во Франции - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Горностаев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Двое служащих полицейского спецназа пострадали на протестной акции в городе Нант на западе Франции, сообщает радиостанция France Bleu со ссылкой на префектуру департамента Атлантическая Луара.
Отмечается, что демонстрация в целом проходила мирно, но ближе к ее концу напряжение усилилось. Один из полицейских пострадал из-за того, что неизвестные бросили "коктейль Молотова". Правоохранители на манифестации применяли слезоточивый газ, задержаны не менее пяти человек, указывает радио.
По данным газета Sud Ouest, от бутылки с зажигательной смесью пострадали несколько полицейских, двоих из них эвакуировали. Всего в протестной акции в городе приняло участие около пяти тысяч человек, по данным организаторов, и три тысячи, по данным правоохранителей.
Ранее префектура полиции Парижа сообщила, что в ходе акции в столице полицейские задержали 30 человек. Как передавал корреспондент РИА Новости с места, там проходили беспорядки и столкновения демонстрантов с полицией, правоохранители несколько раз применяли слезоточивый газ.
Акция протестного движения желтые жилеты в Нормандии. 18 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября, 08:00
Штраф за наличие масок и их отсутствие. Как Париж борется с протестами
Акции проходят в субботу в других городах Франции, по сообщениям СМИ, примерно в 90 населенных пунктах.
Нацсобрание (нижняя палата парламента) Франции 24 ноября приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", 24-я статья которого предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". Против нее выступают журналистские профсоюзы, опасаясь, что введение этой нормы нанесет серьезный ущерб свободе слова, журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку правоохранителей.
Документ должен поступить на рассмотрение Сената - верхней палаты парламента Франции - в январе.
Несмотря на то, что законопроект уже прошел первое чтение в Нацсобрании, в нижней палате предложили переписать 24-ю статью, чтобы снять все опасения.
 
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