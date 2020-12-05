Протестующие в Ереване направились к резиденции Пашиняна
16:30 05.12.2020 (обновлено: 16:31 05.12.2020)
© Sputnik / Асатур ЕсаянцУчастники акции протеста оппозиции в Ереване. 5 декабря 2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 5 дек – РИА Новости. Участники митинга с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна направляются к его правительственному особняку, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы передадим требование об отставке непосредственно у его правительственной резиденции, чтобы он услышал, понял, что родина хочет его скорейшего ухода", - сказал один из организаторов митинга, представитель партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.