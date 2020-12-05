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Протестующие в Ереване направились к резиденции Пашиняна
Протестующие в Ереване направились к резиденции Пашиняна
Участники митинга с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна направляются к его правительственному особняку, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T16:30
2020-12-05T16:31
беспорядки в ереване
дашнакцутюн
никол пашинян
ильхам алиев
москва
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 5 дек – РИА Новости. Участники митинга с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна направляются к его правительственному особняку, передает корреспондент РИА Новости."Мы передадим требование об отставке непосредственно у его правительственной резиденции, чтобы он услышал, понял, что родина хочет его скорейшего ухода", - сказал один из организаторов митинга, представитель партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201204/karabakh-1587767582.html
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беспорядки в ереване, дашнакцутюн, никол пашинян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире

Протестующие в Ереване направились к резиденции Пашиняна

16:30 05.12.2020 (обновлено: 16:31 05.12.2020)
 
© Sputnik / Асатур ЕсаянцУчастники акции протеста оппозиции в Ереване. 5 декабря 2020
Участники акции протеста оппозиции в Ереване. 5 декабря 2020 - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 5 дек – РИА Новости. Участники митинга с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна направляются к его правительственному особняку, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы передадим требование об отставке непосредственно у его правительственной резиденции, чтобы он услышал, понял, что родина хочет его скорейшего ухода", - сказал один из организаторов митинга, представитель партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
Роберт Кочарян - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 23:46Ситуация в Нагорном Карабахе
Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в провале операции в Карабахе
 
Беспорядки в ЕреванеДашнакцутюнНикол ПашинянИльхам АлиевМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
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