https://ria.ru/20201205/muzey-1587832535.html

В Казани открылся музей истории старообрядчества

В Казани открылся музей истории старообрядчества

Музей истории старообрядчества открылся в Казани в здании Кафедрального собора Казанско-Вятской епархии Русской православной старообрядческой церкви, сообщает... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T18:02

2020-12-05T18:02

2020-12-05T18:02

республика татарстан

новости - религия и мировоззрение

рустам минниханов

москва

республика татарстан (татарстан)

казань

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КАЗАНЬ, 5 дек - РИА Новости. Музей истории старообрядчества открылся в Казани в здании Кафедрального собора Казанско-Вятской епархии Русской православной старообрядческой церкви, сообщает пресс-служба президента Татарстана."Одними из первых новый музей посетили президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий… Они ознакомились с основными этапами создания музея и осмотрели экспозицию", - говорится в сообщении.В музейных витринах представлены старопечатные книги, редкие иконы, предметы быта, а также фотографии и документы, связанные с историей старообрядчества.К разработке проекта музея, как отмечается, были привлечены лучшие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. В экспозиционный комплекс включены следующие разделы: история раскола, ранняя история старообрядчества, возникновение старообрядческих храмов в Казани, богослужебные книги, старообрядческая рукописная традиция, купцы-старообрядцы и меценаты Казанской губернии.Финансирование проекта осуществлялось из нескольких источников. В частности, Татарстан в 2017 году привлёк средства, на которые осуществлены работы по ремонту помещений, монтажу системы отопления и водоснабжения, системы пожаротушения, видеонаблюдения и сигнализации. В прошлом году республика дополнительно привлекла средства на завершение работ по созданию экспозиции, строительству четырёх входных групп и благоустройству примыкающей к собору территории.

https://ria.ru/20201201/tatarstan-1587214315.html

москва

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, рустам минниханов, москва, республика татарстан (татарстан), казань