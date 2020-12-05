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https://ria.ru/20201205/muzey-1587832535.html
В Казани открылся музей истории старообрядчества
В Казани открылся музей истории старообрядчества
Музей истории старообрядчества открылся в Казани в здании Кафедрального собора Казанско-Вятской епархии Русской православной старообрядческой церкви, сообщает... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T18:02
2020-12-05T18:02
республика татарстан
новости - религия и мировоззрение
рустам минниханов
москва
республика татарстан (татарстан)
казань
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КАЗАНЬ, 5 дек - РИА Новости. Музей истории старообрядчества открылся в Казани в здании Кафедрального собора Казанско-Вятской епархии Русской православной старообрядческой церкви, сообщает пресс-служба президента Татарстана."Одними из первых новый музей посетили президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий… Они ознакомились с основными этапами создания музея и осмотрели экспозицию", - говорится в сообщении.В музейных витринах представлены старопечатные книги, редкие иконы, предметы быта, а также фотографии и документы, связанные с историей старообрядчества.К разработке проекта музея, как отмечается, были привлечены лучшие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. В экспозиционный комплекс включены следующие разделы: история раскола, ранняя история старообрядчества, возникновение старообрядческих храмов в Казани, богослужебные книги, старообрядческая рукописная традиция, купцы-старообрядцы и меценаты Казанской губернии.Финансирование проекта осуществлялось из нескольких источников. В частности, Татарстан в 2017 году привлёк средства, на которые осуществлены работы по ремонту помещений, монтажу системы отопления и водоснабжения, системы пожаротушения, видеонаблюдения и сигнализации. В прошлом году республика дополнительно привлекла средства на завершение работ по созданию экспозиции, строительству четырёх входных групп и благоустройству примыкающей к собору территории.
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новости - религия и мировоззрение, рустам минниханов, москва, республика татарстан (татарстан), казань

В Казани открылся музей истории старообрядчества

18:02 05.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКафедральный собор Казанско-Вятской епархии Русской православной старообрядческой церкви в Казани
Кафедральный собор Казанско-Вятской епархии Русской православной старообрядческой церкви в Казани - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 5 дек - РИА Новости. Музей истории старообрядчества открылся в Казани в здании Кафедрального собора Казанско-Вятской епархии Русской православной старообрядческой церкви, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
"Одними из первых новый музей посетили президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий… Они ознакомились с основными этапами создания музея и осмотрели экспозицию", - говорится в сообщении.
В музейных витринах представлены старопечатные книги, редкие иконы, предметы быта, а также фотографии и документы, связанные с историей старообрядчества.
К разработке проекта музея, как отмечается, были привлечены лучшие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. В экспозиционный комплекс включены следующие разделы: история раскола, ранняя история старообрядчества, возникновение старообрядческих храмов в Казани, богослужебные книги, старообрядческая рукописная традиция, купцы-старообрядцы и меценаты Казанской губернии.
Финансирование проекта осуществлялось из нескольких источников. В частности, Татарстан в 2017 году привлёк средства, на которые осуществлены работы по ремонту помещений, монтажу системы отопления и водоснабжения, системы пожаротушения, видеонаблюдения и сигнализации. В прошлом году республика дополнительно привлекла средства на завершение работ по созданию экспозиции, строительству четырёх входных групп и благоустройству примыкающей к собору территории.
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Республика ТатарстанНовости - Религия и мировоззрениеРустам МиннихановМоскваРеспублика Татарстан (Татарстан)Казань
 
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