В Казани открылся музей истории старообрядчества
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКафедральный собор Казанско-Вятской епархии Русской православной старообрядческой церкви в Казани
КАЗАНЬ, 5 дек - РИА Новости. Музей истории старообрядчества открылся в Казани в здании Кафедрального собора Казанско-Вятской епархии Русской православной старообрядческой церкви, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
"Одними из первых новый музей посетили президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий… Они ознакомились с основными этапами создания музея и осмотрели экспозицию", - говорится в сообщении.
В музейных витринах представлены старопечатные книги, редкие иконы, предметы быта, а также фотографии и документы, связанные с историей старообрядчества.
К разработке проекта музея, как отмечается, были привлечены лучшие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. В экспозиционный комплекс включены следующие разделы: история раскола, ранняя история старообрядчества, возникновение старообрядческих храмов в Казани, богослужебные книги, старообрядческая рукописная традиция, купцы-старообрядцы и меценаты Казанской губернии.
Финансирование проекта осуществлялось из нескольких источников. В частности, Татарстан в 2017 году привлёк средства, на которые осуществлены работы по ремонту помещений, монтажу системы отопления и водоснабжения, системы пожаротушения, видеонаблюдения и сигнализации. В прошлом году республика дополнительно привлекла средства на завершение работ по созданию экспозиции, строительству четырёх входных групп и благоустройству примыкающей к собору территории.