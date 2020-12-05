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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201205/koronavirus-1587789341.html
В России за сутки умерли 508 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 508 пациентов с коронавирусом
За сутки в России подтверждены 508 смертей людей с COVID-19, за все время — 42 684, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T11:04
2020-12-05T11:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 508 смертей людей с COVID-19, за все время — 42 684, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 508 летальных случаев... За весь период по России умерло 42 684 человека", - говорится в сообщении.В частности, 74 смерти подтверждены в Москве, 58 - в Санкт-Петербурге, 31 - в Подмосковье.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 508 пациентов с коронавирусом

11:04 05.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей МайшевМедицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в автомобильном торговом центре "Москва"
Медицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в автомобильном торговом центре Москва - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 508 смертей людей с COVID-19, за все время — 42 684, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 508 летальных случаев... За весь период по России умерло 42 684 человека", - говорится в сообщении.
Медицинские работники во время транспортировки пациентки по территории больницы в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
Вчера, 11:02Распространение нового коронавируса
В России выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
В частности, 74 смерти подтверждены в Москве, 58 - в Санкт-Петербурге, 31 - в Подмосковье.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
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