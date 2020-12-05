https://ria.ru/20201205/koronavirus-1587789341.html
В России за сутки умерли 508 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 508 пациентов с коронавирусом
За сутки в России подтверждены 508 смертей людей с COVID-19, за все время — 42 684, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T11:04
2020-12-05T11:04
2020-12-05T11:04
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 508 смертей людей с COVID-19, за все время — 42 684, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 508 летальных случаев... За весь период по России умерло 42 684 человека", - говорится в сообщении.В частности, 74 смерти подтверждены в Москве, 58 - в Санкт-Петербурге, 31 - в Подмосковье.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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