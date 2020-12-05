https://ria.ru/20201205/khadid-1587700029.html

Джиджи Хадид вернулась к работе через три месяца после рождения дочери

Джиджи Хадид вернулась к работе через три месяца после рождения дочери

Супермодель Джиджи Хадид, которая в сентябре впервые стала мамой, объявила в сторис своего Instagram, что вернулась на работу всего через несколько месяцев... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T00:44

2020-12-05T00:44

2020-12-05T00:44

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Супермодель Джиджи Хадид, которая в сентябре впервые стала мамой, объявила в сторис своего Instagram, что вернулась на работу всего через несколько месяцев после рождения дочери."Хотела бы сказать, что вернулась на работу. Но быть мамой – тоже работа, которая не сравнится ни с чем", – написала Хадид, добавив, что она "снова в офисе".Супермодель не рассказала, что именно имела в виду под словом "офис". Не исключено, что она в скором времени порадует поклонников новой фотосессией или коллаборацией с каким-нибудь известным брендом. То, что Джиджи Хадид "вышла из декрета", подтвердила и ее мама Иоланда. В своем Instafram она разместила трогательную фотографию, на которой снята с трехмесячной внучкой."Провели вместе день, пока мама отсутствовала", – рассказала Иоланда Хадид.Джиджи Хадид и отец малышки певец Зейн Малик, которые находятся в романтических отношениях с 2015 года, не показывают лица дочери и публично не раскрывают ее имя.

https://ria.ru/20201026/supermodel-1581639458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, джиджи хадид