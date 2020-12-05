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https://ria.ru/20201205/khadid-1587700029.html
Джиджи Хадид вернулась к работе через три месяца после рождения дочери
Джиджи Хадид вернулась к работе через три месяца после рождения дочери
Супермодель Джиджи Хадид, которая в сентябре впервые стала мамой, объявила в сторис своего Instagram, что вернулась на работу всего через несколько месяцев... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T00:44
2020-12-05T00:44
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Супермодель Джиджи Хадид, которая в сентябре впервые стала мамой, объявила в сторис своего Instagram, что вернулась на работу всего через несколько месяцев после рождения дочери."Хотела бы сказать, что вернулась на работу. Но быть мамой – тоже работа, которая не сравнится ни с чем", – написала Хадид, добавив, что она "снова в офисе".Супермодель не рассказала, что именно имела в виду под словом "офис". Не исключено, что она в скором времени порадует поклонников новой фотосессией или коллаборацией с каким-нибудь известным брендом. То, что Джиджи Хадид "вышла из декрета", подтвердила и ее мама Иоланда. В своем Instafram она разместила трогательную фотографию, на которой снята с трехмесячной внучкой."Провели вместе день, пока мама отсутствовала", – рассказала Иоланда Хадид.Джиджи Хадид и отец малышки певец Зейн Малик, которые находятся в романтических отношениях с 2015 года, не показывают лица дочери и публично не раскрывают ее имя.
https://ria.ru/20201026/supermodel-1581639458.html
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знаменитости, звезды, джиджи хадид

Джиджи Хадид вернулась к работе через три месяца после рождения дочери

00:44 05.12.2020
 
© AP Photo / Luca BrunoМодель Джиджи Хадид во время показа коллекции Moschino на Неделе моды в Милане
Модель Джиджи Хадид во время показа коллекции Moschino на Неделе моды в Милане - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© AP Photo / Luca Bruno
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Супермодель Джиджи Хадид, которая в сентябре впервые стала мамой, объявила в сторис своего Instagram, что вернулась на работу всего через несколько месяцев после рождения дочери.
© Gigi HadidСкрин сторис из инстаграма супермодели Джиджи Хадид
Скрин сторис из инстаграма супермодели Джиджи Хадид - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Gigi Hadid
Скрин сторис из инстаграма супермодели Джиджи Хадид
"Хотела бы сказать, что вернулась на работу. Но быть мамой – тоже работа, которая не сравнится ни с чем", – написала Хадид, добавив, что она "снова в офисе".
Супермодель не рассказала, что именно имела в виду под словом "офис". Не исключено, что она в скором времени порадует поклонников новой фотосессией или коллаборацией с каким-нибудь известным брендом.
То, что Джиджи Хадид "вышла из декрета", подтвердила и ее мама Иоланда. В своем Instafram она разместила трогательную фотографию, на которой снята с трехмесячной внучкой.
© Фото : yolanda.hadid Скрин сторис из инстаграма Иоланды Хадид
Скрин сторис из инстаграма Иоланды Хадид - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Фото : yolanda.hadid
Скрин сторис из инстаграма Иоланды Хадид
"Провели вместе день, пока мама отсутствовала", – рассказала Иоланда Хадид.
Джиджи Хадид и отец малышки певец Зейн Малик, которые находятся в романтических отношениях с 2015 года, не показывают лица дочери и публично не раскрывают ее имя.
Модель Джиджи Хадид - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 18:35Шоубиз
Супермодель Джиджи Хадид показала фигуру спустя месяц после родов
 
ШоубизЗнаменитостизвездыДжиджи Хадид
 
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