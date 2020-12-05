https://ria.ru/20201205/godovschina-1587799196.html
Собянин возложил венки в годовщину начала контрнаступления под Москвой
Собянин возложил венки в годовщину начала контрнаступления под Москвой
Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу возложил венки к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду и цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову в честь 79-й... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T12:42
2020-12-05T12:42
2020-12-05T12:49
могила неизвестного солдата
великая отечественная война (1941-1945)
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу возложил венки к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду и цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову в честь 79-й годовщины начала контрнаступления в битве под Москвой, а также поговорил по видеосвязи с председателем Московского комитета ветеранов войны Иваном Слухаем.В церемонии также участвовали представители волонтерского движения. В связи с пандемией коронавируса на мероприятии не было ветеранов Великой Отечественной войны. После церемонии возложения перед ее участниками торжественным маршем прошла рота почетного караула.Собянин пообщался по видеосвязи с председателем Московского комитета ветеранов войны Иваном Слухаем. Столичный градоначальник поздравил ветерана с 96-летием, которое он празднует в этот день. "Так случилось, что ваш день рождения совпал с этой датой. Я поздравляю вас, желаю счастья, здоровья, бодрости духа, чтобы вы нас радовали, находясь в строю, во главе нашей ветеранской организации", - сказал Собянин.Столичный градоначальник подчеркнул, что ветеранам и пожилым необходимо уделять особое внимание в период пандемии. "Нашим ветеранам, пожилым людям нужно оказывать особое внимание, поэтому развёрнута целая система колл-центров, которые принимают заявки от наших пожилых людей, сеть социальной зашиты, которая вместе с волонтерами и добровольцами обеспечивает продуктами питания, лекарствами, дровами на дачах, чтобы никто не был забыт, ни у кого не было нужды", - заявил Собянин.Он поблагодарил Слухая за то, что тот продолжает руководить организацией в сложное время. "Спасибо вам, что активно продолжаете работать, находясь на домашнем режиме, и спасибо всем ветеранам в вашем лице", - сказал мэр. "Мы переживем и пандемию, переживем коронавирус, Москва оправится от этого и будет более энергично развиваться. Главное нам - в этот период времени сохранить вас, сохранить пожилое население, пожилых москвичей, которые находятся в группе риска",- подчеркнул он.Глава ветеранской организации сообщил мэру Москвы, что пандемия не привела к потерям в комитете. "Что касается наших ветеранов, я вам должен доложить, что за это время из нашего комитета мы не потеряли ни одного человека, потому что очень внимательно относимся к каждому ветерану и стараемся уберечь их", - сказал он. Слухай отметил, что работа организации продолжается, для ветеранов проводятся интересные мероприятия. "Работа идёт нормально, комитет работает даже в таких условиях. Мы поставили задачу обобщить нашу работу в таких условиях, может кому-то ещё пригодится. Мы каждый день проводим что-то интересное, новое, что касается наших ветеранов. Сейчас провели несколько встреч онлайн с разными ветеранскими организациями. Эти встречи дают хорошую закалку, чтобы выдержать неважное положение, в котором мы находимся", - заявил Слухай.В России в субботу отмечается День начала контрнаступления Красной Армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году. Пятого декабря является одним из дней воинской славы России. Семьдесят девять лет назад, 5-6 декабря 1941 года, советские войска в ходе Московского сражения перешли в контрнаступление. Битва под Москвой завершилась полным разгромом гитлеровской группировки, включавшей 11 танковых, четыре моторизованных и 23 пехотных дивизии. Было освобождено более 11 тысяч населенных пунктов. В результате дальнейших боевых действий враг был отброшен от Москвы на 100-250 километров из Московской, Калининской, Рязанской, части Смоленской и Орловской областей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201205/vov-1587768488.html
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могила неизвестного солдата, великая отечественная война (1941-1945), сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
в субботу возложил венки к Могиле неизвестного солдата
в Александровском саду и цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову в честь 79-й годовщины начала контрнаступления в битве под Москвой, а также поговорил по видеосвязи с председателем Московского комитета ветеранов войны Иваном Слухаем.
В церемонии также участвовали представители волонтерского движения. В связи с пандемией коронавируса на мероприятии не было ветеранов Великой Отечественной войны
. После церемонии возложения перед ее участниками торжественным маршем прошла рота почетного караула.
Собянин пообщался по видеосвязи с председателем Московского комитета ветеранов войны Иваном Слухаем. Столичный градоначальник поздравил ветерана с 96-летием, которое он празднует в этот день. "Так случилось, что ваш день рождения совпал с этой датой. Я поздравляю вас, желаю счастья, здоровья, бодрости духа, чтобы вы нас радовали, находясь в строю, во главе нашей ветеранской организации", - сказал Собянин.
Столичный градоначальник подчеркнул, что ветеранам и пожилым необходимо уделять особое внимание в период пандемии. "Нашим ветеранам, пожилым людям нужно оказывать особое внимание, поэтому развёрнута целая система колл-центров, которые принимают заявки от наших пожилых людей, сеть социальной зашиты, которая вместе с волонтерами и добровольцами обеспечивает продуктами питания, лекарствами, дровами на дачах, чтобы никто не был забыт, ни у кого не было нужды", - заявил Собянин.
Он поблагодарил Слухая за то, что тот продолжает руководить организацией в сложное время. "Спасибо вам, что активно продолжаете работать, находясь на домашнем режиме, и спасибо всем ветеранам в вашем лице", - сказал мэр. "Мы переживем и пандемию, переживем коронавирус, Москва оправится от этого и будет более энергично развиваться. Главное нам - в этот период времени сохранить вас, сохранить пожилое население, пожилых москвичей, которые находятся в группе риска",- подчеркнул он.
Глава ветеранской организации сообщил мэру Москвы, что пандемия не привела к потерям в комитете. "Что касается наших ветеранов, я вам должен доложить, что за это время из нашего комитета мы не потеряли ни одного человека, потому что очень внимательно относимся к каждому ветерану и стараемся уберечь их", - сказал он. Слухай отметил, что работа организации продолжается, для ветеранов проводятся интересные мероприятия. "Работа идёт нормально, комитет работает даже в таких условиях. Мы поставили задачу обобщить нашу работу в таких условиях, может кому-то ещё пригодится. Мы каждый день проводим что-то интересное, новое, что касается наших ветеранов. Сейчас провели несколько встреч онлайн с разными ветеранскими организациями. Эти встречи дают хорошую закалку, чтобы выдержать неважное положение, в котором мы находимся", - заявил Слухай.
В России в субботу отмечается День начала контрнаступления Красной Армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году. Пятого декабря является одним из дней воинской славы России. Семьдесят девять лет назад, 5-6 декабря 1941 года, советские войска в ходе Московского сражения перешли в контрнаступление. Битва под Москвой завершилась полным разгромом гитлеровской группировки, включавшей 11 танковых, четыре моторизованных и 23 пехотных дивизии. Было освобождено более 11 тысяч населенных пунктов. В результате дальнейших боевых действий враг был отброшен от Москвы на 100-250 километров из Московской, Калининской, Рязанской, части Смоленской и Орловской областей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.