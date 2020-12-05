Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201205/elektrichestvo-1587778165.html
Весь обесточенный циклоном остров Русский подключили к электроснабжению
Весь обесточенный циклоном остров Русский подключили к электроснабжению
Всех жителей острова Русский во Владивостоке, обесточенного после циклона, подключили к электроснабжению, сообщает правительство Приморья. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T08:12
2020-12-05T08:12
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
русский (остров)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587286615_0:63:1200:738_1400x0_80_0_0_ea7a53512afe13abf6b5bba6df3c37e2.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 дек – РИА Новости. Всех жителей острова Русский во Владивостоке, обесточенного после циклона, подключили к электроснабжению, сообщает правительство Приморья.Ранее в правительстве уточняли, что в целом все жители Приморского края подключены к электроснабжению, оставались отдельные адреса на Русском."Всех жителей острова Русский подключили к электроснабжению по постоянной схеме", - говорится в сообщении.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.
https://ria.ru/20201204/most-1587602529.html
русский (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587286615_67:0:1134:800_1400x0_80_0_0_d283d82cc5905d9aca960fea57c899b9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), русский (остров), общество

Весь обесточенный циклоном остров Русский подключили к электроснабжению

08:12 05.12.2020
 
© Фото : Администрация ВладивостокаДесантные катера перевозят людей и спецтехнику на отрезанный от внешнего мира остров Русский
Десантные катера перевозят людей и спецтехнику на отрезанный от внешнего мира остров Русский - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© Фото : Администрация Владивостока
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 дек – РИА Новости. Всех жителей острова Русский во Владивостоке, обесточенного после циклона, подключили к электроснабжению, сообщает правительство Приморья.
Ранее в правительстве уточняли, что в целом все жители Приморского края подключены к электроснабжению, оставались отдельные адреса на Русском.
"Всех жителей острова Русский подключили к электроснабжению по постоянной схеме", - говорится в сообщении.
В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.
Спасатели-альпинисты Дальневосточного регионального отряда МЧС России во время очистки ото льда вант Русского моста во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
Вчера, 05:31
Спасатели рассказали о сложностях очистки моста на остров Русский
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Русский (остров)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01Власти США не будут продлевать отсрочку запрета TikTok, сообщили СМИ
09:00Роботизированные самосвалы для работы в карьерах создают в России
08:40Капсула с грунтом c астероида отделилась от японского зонда "Хаябуса-2"
08:34Врач рекомендовала после прививки от COVID-19 воздержаться от нагрузок
08:22Врач рассказала о возможной реакции после вакцинации от коронавируса
08:15В Москве началась вакцинация от коронавируса
08:12Весь обесточенный циклоном остров Русский подключили к электроснабжению
08:11Прививка от COVID-19 не отменяет необходимость масок, заявил врач
07:58Крах операции "Тайфун": как советская армия перешла в контрнаступление 3:18
07:25Стал известен трубоукладчик "Северного потока — 2"
07:09Пистолет Шона Коннери в роли Бонда продали за четверть миллиона долларов
06:40США остановили пять программ культурного обмена с Китаем
06:33Эксперт объяснил отличия повторного заражения коронавирусом от рецидива
06:28На Украине разразился скандал из-за медали "75 лет Победы"
06:23Врач рассказала, кому могут отказать в вакцинации от COVID-19 в Москве
06:07Диетологи рассказали, сколько мандаринов можно съедать в день
06:03Милонов предложил приравнять "веселящий газ" к наркотикам
05:33"Допрыгались": болгары высказались о стрельбе на границе России и Украины
05:07В селе под Красноярском пытались поджечь отдел полиции
05:04Российские саперы начали разминирование в районе Ходжалы в Карабахе
Лента новостейМолния