https://ria.ru/20201205/elektrichestvo-1587778165.html
Весь обесточенный циклоном остров Русский подключили к электроснабжению
Весь обесточенный циклоном остров Русский подключили к электроснабжению
Всех жителей острова Русский во Владивостоке, обесточенного после циклона, подключили к электроснабжению, сообщает правительство Приморья. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T08:12
2020-12-05T08:12
2020-12-05T08:12
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
русский (остров)
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 5 дек – РИА Новости. Всех жителей острова Русский во Владивостоке, обесточенного после циклона, подключили к электроснабжению, сообщает правительство Приморья.Ранее в правительстве уточняли, что в целом все жители Приморского края подключены к электроснабжению, оставались отдельные адреса на Русском."Всех жителей острова Русский подключили к электроснабжению по постоянной схеме", - говорится в сообщении.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.
https://ria.ru/20201204/most-1587602529.html
русский (остров)
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), русский (остров), общество