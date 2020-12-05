https://ria.ru/20201205/elektrichestvo-1587778165.html

Весь обесточенный циклоном остров Русский подключили к электроснабжению

Весь обесточенный циклоном остров Русский подключили к электроснабжению

Всех жителей острова Русский во Владивостоке, обесточенного после циклона, подключили к электроснабжению, сообщает правительство Приморья. РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T08:12

2020-12-05T08:12

2020-12-05T08:12

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

русский (остров)

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 5 дек – РИА Новости. Всех жителей острова Русский во Владивостоке, обесточенного после циклона, подключили к электроснабжению, сообщает правительство Приморья.Ранее в правительстве уточняли, что в целом все жители Приморского края подключены к электроснабжению, оставались отдельные адреса на Русском."Всех жителей острова Русский подключили к электроснабжению по постоянной схеме", - говорится в сообщении.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.

https://ria.ru/20201204/most-1587602529.html

русский (остров)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), русский (остров), общество