https://ria.ru/20201205/cancer-1587812717.html
Назван способ распознать рак по смеху
Назван способ распознать рак по смеху
Рак легких способен протекать бессимптомно в течение долгого времени, но иногда его можно распознать по косвенным признакам, например, во время смеха. Об этом... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T14:52
2020-12-05T14:52
2020-12-05T16:10
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Рак легких способен протекать бессимптомно в течение долгого времени, но иногда его можно распознать по косвенным признакам, например, во время смеха. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на Американское общество онкологов.Один из распространенных симптомов этого онкологического заболевания — боль в груди, усиливающаяся при смехе. Она может указывать на закупорку легких, скопление жидкости, увеличение лимфатических узлов и опухоли. Кроме того, боль может становиться сильнее при глубоком дыхании и кашле, предупреждают врачи.Среди других частых симптомов медики выделяют долго не проходящий кашель, сопутствующие ему кровяные выделения, охриплость, потерю аппетита, беспричинное снижение веса, одышку, чувство усталости или слабости, а также постоянное повторение инфекционных болезней вроде бронхита или пневмонии.В случае поражения других органов пациент может испытывать боль в костях, неврологические симптомы — головную боль, онемение конечностей, проблемы с равновесием, судороги, а также пожелтение кожи и глаз и увеличение лимфоузлов.У больного могут опухать пальцы и отекать суставы, а также набухать грудь, возникать отдающая в руку сильная боль в плече. У человека появляются слабость, головокружение, спутанность сознания, а при растущей в верхней части легкого опухоли Панкоста — опущение или слабость одного века, уменьшение зрачка в одном из глаз и прекращение потоотделения на одной стороне лица.Как предупреждают врачи, многие из этих симптомов присущи и другим болезням. При этом медики подчеркивают, что чем раньше удастся выявить рак, тем выше вероятность излечиться.
https://ria.ru/20200704/1573894701.html
https://ria.ru/20201203/rak-1587511798.html
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здоровье - общество, общество
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
Рак легких способен протекать бессимптомно в течение долгого времени, но иногда его можно распознать по косвенным признакам, например, во время смеха. Об этом пишет Daily Express
со ссылкой на Американское общество онкологов.
Один из распространенных симптомов этого онкологического заболевания — боль в груди, усиливающаяся при смехе. Она может указывать на закупорку легких, скопление жидкости, увеличение лимфатических узлов и опухоли. Кроме того, боль может становиться сильнее при глубоком дыхании и кашле, предупреждают врачи.
Среди других частых симптомов медики выделяют долго не проходящий кашель, сопутствующие ему кровяные выделения, охриплость, потерю аппетита, беспричинное снижение веса, одышку, чувство усталости или слабости, а также постоянное повторение инфекционных болезней вроде бронхита или пневмонии.
В случае поражения других органов пациент может испытывать боль в костях, неврологические симптомы — головную боль, онемение конечностей, проблемы с равновесием, судороги, а также пожелтение кожи и глаз и увеличение лимфоузлов.
У больного могут опухать пальцы и отекать суставы, а также набухать грудь, возникать отдающая в руку сильная боль в плече. У человека появляются слабость, головокружение, спутанность сознания, а при растущей в верхней части легкого опухоли Панкоста — опущение или слабость одного века, уменьшение зрачка в одном из глаз и прекращение потоотделения на одной стороне лица.
Как предупреждают врачи, многие из этих симптомов присущи и другим болезням. При этом медики подчеркивают, что чем раньше удастся выявить рак, тем выше вероятность излечиться.