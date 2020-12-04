Задержанный в Латвии журналист рассказал о допросе и обыске
01:39 04.12.2020 (обновлено: 04:53 04.12.2020)
Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, журналистам вменяется статья 84 уголовного закона Латвии — нарушение режима санкций Евросоюза, наказание — от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
"Сегодня сотрудники Службы госбезопасности Латвии провели у меня дома и в офисе обыск с изъятием всевозможных устройств и носителей. Пришлось заехать и в СГБ на первый допрос. Общение заняло полный рабочий день — восемь часов", - написал Яковлев, занимающийся сейчас собственным журналистским проектом и не работающий с "Россией сегодня".
По его словам, несколько месяцев назад в отношении него было заведено уголовное дело.
"Несколько месяцев назад мне пришла бумага из СГБ, где сообщалось о возбуждении уголовного процесса по статье 84 (1), связанной с нарушением латвийских и международных санкций. Нарушением санкций ЕС является, например, товарно-денежные отношения с российскими физическими и юридическими лицами, находящимися в санкционном списке. До четырех лет лишения свободы, между прочим", - сообщил Яковлев.
Он отметил, что СГБ возбудило уголовное дело из-за его сотрудничества с МИА "Россия сегодня".
"В письме, пришедшем из СГБ было написано, что МИА "Россия сегодня", с которым, как утверждалось в послании, у меня случилось некоторое сотрудничество, возглавляет Дмитрий Киселёв. А он как физическое лицо находится под санкциями. У меня тогда сразу возник вопрос: а что, государственное российское информационного агентство находится в санкционном списке? Нет, разумеется", - указал журналист.
По его словам, сотрудники СГБ, которые проводили обыск, вели себя вежливо и строго соблюдали масочный режим.
Ранее МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.