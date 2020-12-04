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Задержанный в Латвии журналист рассказал о допросе и обыске
Задержанный в Латвии журналист рассказал о допросе и обыске
Допрос, который устроила Служба государственной безопасности Латвии, занял восемь часов, об этом написал в своем профиле в Facebook задержанный в четверг... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T01:39
2020-12-04T04:53
задержание журналистов sputnik и baltnews в латвии
россия
sputnik латвия
евросоюз
латвия
в мире
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РИГА, 4 дек – РИА Новости. Допрос, который устроила Служба государственной безопасности Латвии, занял восемь часов, об этом написал в своем профиле в Facebook задержанный в четверг журналист Андрей Яковлев.Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, журналистам вменяется статья 84 уголовного закона Латвии — нарушение режима санкций Евросоюза, наказание — от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.По его словам, несколько месяцев назад в отношении него было заведено уголовное дело.Он отметил, что СГБ возбудило уголовное дело из-за его сотрудничества с МИА "Россия сегодня"."В письме, пришедшем из СГБ было написано, что МИА "Россия сегодня", с которым, как утверждалось в послании, у меня случилось некоторое сотрудничество, возглавляет Дмитрий Киселёв. А он как физическое лицо находится под санкциями. У меня тогда сразу возник вопрос: а что, государственное российское информационного агентство находится в санкционном списке? Нет, разумеется", - указал журналист.По его словам, сотрудники СГБ, которые проводили обыск, вели себя вежливо и строго соблюдали масочный режим.Ранее МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.
https://ria.ru/20201204/zhurnalisty-1587595244.html
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задержание журналистов sputnik и baltnews в латвии, россия, sputnik латвия, евросоюз, латвия, в мире

Задержанный в Латвии журналист рассказал о допросе и обыске

01:39 04.12.2020 (обновлено: 04:53 04.12.2020)
 
© Государственная полиция ЛатвииЛатвийская полиция
Латвийская полиция - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Государственная полиция Латвии
Читать ria.ru в
РИГА, 4 дек – РИА Новости. Допрос, который устроила Служба государственной безопасности Латвии, занял восемь часов, об этом написал в своем профиле в Facebook задержанный в четверг журналист Андрей Яковлев.
Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, журналистам вменяется статья 84 уголовного закона Латвии — нарушение режима санкций Евросоюза, наказание — от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.

"Сегодня сотрудники Службы госбезопасности Латвии провели у меня дома и в офисе обыск с изъятием всевозможных устройств и носителей. Пришлось заехать и в СГБ на первый допрос. Общение заняло полный рабочий день — восемь часов", - написал Яковлев, занимающийся сейчас собственным журналистским проектом и не работающий с "Россией сегодня".

По его словам, несколько месяцев назад в отношении него было заведено уголовное дело.
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"Несколько месяцев назад мне пришла бумага из СГБ, где сообщалось о возбуждении уголовного процесса по статье 84 (1), связанной с нарушением латвийских и международных санкций. Нарушением санкций ЕС является, например, товарно-денежные отношения с российскими физическими и юридическими лицами, находящимися в санкционном списке. До четырех лет лишения свободы, между прочим", - сообщил Яковлев.

Он отметил, что СГБ возбудило уголовное дело из-за его сотрудничества с МИА "Россия сегодня".
"В письме, пришедшем из СГБ было написано, что МИА "Россия сегодня", с которым, как утверждалось в послании, у меня случилось некоторое сотрудничество, возглавляет Дмитрий Киселёв. А он как физическое лицо находится под санкциями. У меня тогда сразу возник вопрос: а что, государственное российское информационного агентство находится в санкционном списке? Нет, разумеется", - указал журналист.
По его словам, сотрудники СГБ, которые проводили обыск, вели себя вежливо и строго соблюдали масочный режим.
Ранее МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.
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Задержание журналистов Sputnik и Baltnews в ЛатвииРоссияSputnik ЛатвияЕвросоюзЛатвияВ мире
 
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