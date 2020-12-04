https://ria.ru/20201204/zaderzhanie-1587597211.html

Задержанный в Латвии журналист рассказал о допросе и обыске

Задержанный в Латвии журналист рассказал о допросе и обыске

Допрос, который устроила Служба государственной безопасности Латвии, занял восемь часов, об этом написал в своем профиле в Facebook задержанный в четверг... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T01:39

2020-12-04T01:39

2020-12-04T04:53

задержание журналистов sputnik и baltnews в латвии

россия

sputnik латвия

евросоюз

латвия

в мире

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РИГА, 4 дек – РИА Новости. Допрос, который устроила Служба государственной безопасности Латвии, занял восемь часов, об этом написал в своем профиле в Facebook задержанный в четверг журналист Андрей Яковлев.Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, журналистам вменяется статья 84 уголовного закона Латвии — нарушение режима санкций Евросоюза, наказание — от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.По его словам, несколько месяцев назад в отношении него было заведено уголовное дело.Он отметил, что СГБ возбудило уголовное дело из-за его сотрудничества с МИА "Россия сегодня"."В письме, пришедшем из СГБ было написано, что МИА "Россия сегодня", с которым, как утверждалось в послании, у меня случилось некоторое сотрудничество, возглавляет Дмитрий Киселёв. А он как физическое лицо находится под санкциями. У меня тогда сразу возник вопрос: а что, государственное российское информационного агентство находится в санкционном списке? Нет, разумеется", - указал журналист.По его словам, сотрудники СГБ, которые проводили обыск, вели себя вежливо и строго соблюдали масочный режим.Ранее МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.

https://ria.ru/20201204/zhurnalisty-1587595244.html

https://ria.ru/20201203/latviya-1587591735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание журналистов sputnik и baltnews в латвии, россия, sputnik латвия, евросоюз, латвия, в мире