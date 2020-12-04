https://ria.ru/20201204/vzryv-1587652398.html

При взрыве у телерадиокомпании в Белграде погиб человек

При взрыве у телерадиокомпании в Белграде погиб человек

Один человек погиб, двое получили серьезные ранения в результате большого взрыва близ здания телерадиокомпании РТС в сербской столице Белграде, сообщает сам... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T12:52

2020-12-04T12:52

2020-12-04T12:52

сербия

белград (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569196907_0:140:3145:1909_1400x0_80_0_0_ebad0d8dc09744a78a87e6ef633b990a.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Один человек погиб, двое получили серьезные ранения в результате большого взрыва близ здания телерадиокомпании РТС в сербской столице Белграде, сообщает сам канал.Взрыв произошел чуть ранее 10.00 (12.00 мск), когда на близлежащей улице велись строительные работы. По неофициальным данным, взорвался баллон с газом. При взрыве пострадали рабочие.На место происшествия прибыли бригады скорой помощи и полиция.

https://ria.ru/20201203/vzryv-1587582704.html

сербия

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сербия, белград (город), в мире