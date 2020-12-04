https://ria.ru/20201204/vzryv-1587652398.html
При взрыве у телерадиокомпании в Белграде погиб человек
При взрыве у телерадиокомпании в Белграде погиб человек
Один человек погиб, двое получили серьезные ранения в результате большого взрыва близ здания телерадиокомпании РТС в сербской столице Белграде, сообщает сам... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T12:52
2020-12-04T12:52
2020-12-04T12:52
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Один человек погиб, двое получили серьезные ранения в результате большого взрыва близ здания телерадиокомпании РТС в сербской столице Белграде, сообщает сам канал.Взрыв произошел чуть ранее 10.00 (12.00 мск), когда на близлежащей улице велись строительные работы. По неофициальным данным, взорвался баллон с газом. При взрыве пострадали рабочие.На место происшествия прибыли бригады скорой помощи и полиция.
https://ria.ru/20201203/vzryv-1587582704.html
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