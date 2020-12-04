https://ria.ru/20201204/vystavka-1587686830.html
В Ленобласти открылась выставка керамистов с особенностями развития
В Ленобласти открылась выставка керамистов с особенностями развития
В Ленинградской области в международный День инвалидов открылась выставка керамики мастеров с особенностями интеллектуального и психического развития —... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T15:31
2020-12-04T15:31
2020-12-04T15:31
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек — РИА Новости. В Ленинградской области в международный День инвалидов открылась выставка керамики мастеров с особенностями интеллектуального и психического развития — "Обыкновенное чудо", экспозицию открыл глава региона Александр Дрозденко.По его словам, на выставке представлены работы подопечных "Мультицентра социальной и трудовой интеграции"."Особенным людям требуется поддержка от общества и от государства. У многих из них большой творческий потенциал, они готовы работать для блага общества, но не могут раскрыться, потому что у них нет такой возможности. Для нас очень важно, чтобы каждый из них получил свой шанс и возможность проявить себя", — заявил глава региона.Государственное автономное нетиповое профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" открыт в 2015 году по инициативе и при финансировании благотворительного фонда "Место под солнцем" и административной поддержке правительства Ленинградской области. Основной целью учреждения является трудовая и социальная интеграция инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также профориентация и дополнительное образование. За время работы центра обучение в нём прошли почти тысяча человек и трудоустроено было более 500 из них, пояснили в пресс-службе администрации региона.
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александр дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек — РИА Новости
. В Ленинградской области в международный День инвалидов открылась выставка керамики мастеров с особенностями интеллектуального и психического развития — "Обыкновенное чудо", экспозицию открыл глава региона Александр Дрозденко
.
По его словам, на выставке представлены работы подопечных "Мультицентра социальной и трудовой интеграции".
"Особенным людям требуется поддержка от общества и от государства. У многих из них большой творческий потенциал, они готовы работать для блага общества, но не могут раскрыться, потому что у них нет такой возможности. Для нас очень важно, чтобы каждый из них получил свой шанс и возможность проявить себя", — заявил глава региона.
Государственное автономное нетиповое профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" открыт в 2015 году по инициативе и при финансировании благотворительного фонда "Место под солнцем" и административной поддержке правительства Ленинградской области. Основной целью учреждения является трудовая и социальная интеграция инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также профориентация и дополнительное образование. За время работы центра обучение в нём прошли почти тысяча человек и трудоустроено было более 500 из них, пояснили в пресс-службе администрации региона.