Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20201204/vystavka-1587686830.html
В Ленобласти открылась выставка керамистов с особенностями развития
В Ленобласти открылась выставка керамистов с особенностями развития
В Ленинградской области в международный День инвалидов открылась выставка керамики мастеров с особенностями интеллектуального и психического развития —... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T15:31
2020-12-04T15:31
ленинградская область
александр дрозденко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154768/04/1547680498_0:119:3072:1846_1400x0_80_0_0_9f36fa005afe574a36d93f62dd05e7cf.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек — РИА Новости. В Ленинградской области в международный День инвалидов открылась выставка керамики мастеров с особенностями интеллектуального и психического развития — "Обыкновенное чудо", экспозицию открыл глава региона Александр Дрозденко.По его словам, на выставке представлены работы подопечных "Мультицентра социальной и трудовой интеграции"."Особенным людям требуется поддержка от общества и от государства. У многих из них большой творческий потенциал, они готовы работать для блага общества, но не могут раскрыться, потому что у них нет такой возможности. Для нас очень важно, чтобы каждый из них получил свой шанс и возможность проявить себя", — заявил глава региона.Государственное автономное нетиповое профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" открыт в 2015 году по инициативе и при финансировании благотворительного фонда "Место под солнцем" и административной поддержке правительства Ленинградской области. Основной целью учреждения является трудовая и социальная интеграция инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также профориентация и дополнительное образование. За время работы центра обучение в нём прошли почти тысяча человек и трудоустроено было более 500 из них, пояснили в пресс-службе администрации региона.
https://ria.ru/20201203/pitanie-1587488373.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/154768/04/1547680498_164:0:2895:2048_1400x0_80_0_0_d2dd528e978ebe99442f83cf7d8f8d7e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр дрозденко

В Ленобласти открылась выставка керамистов с особенностями развития

15:31 04.12.2020
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек — РИА Новости. В Ленинградской области в международный День инвалидов открылась выставка керамики мастеров с особенностями интеллектуального и психического развития — "Обыкновенное чудо", экспозицию открыл глава региона Александр Дрозденко.
По его словам, на выставке представлены работы подопечных "Мультицентра социальной и трудовой интеграции".
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой к обеду учеников - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 12:47Ленинградская область
Власти Ленобласти профинансируют питание школьников в 2021 году
"Особенным людям требуется поддержка от общества и от государства. У многих из них большой творческий потенциал, они готовы работать для блага общества, но не могут раскрыться, потому что у них нет такой возможности. Для нас очень важно, чтобы каждый из них получил свой шанс и возможность проявить себя", — заявил глава региона.
Государственное автономное нетиповое профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" открыт в 2015 году по инициативе и при финансировании благотворительного фонда "Место под солнцем" и административной поддержке правительства Ленинградской области. Основной целью учреждения является трудовая и социальная интеграция инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также профориентация и дополнительное образование. За время работы центра обучение в нём прошли почти тысяча человек и трудоустроено было более 500 из них, пояснили в пресс-службе администрации региона.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:37Еврокомиссия раскритиковала новые санкции США по "Северному потоку — 2"
17:34В Волгоградской области подросток погиб, провалившись под лед
17:33В Туле объяснили появление загадочного монолита в заповеднике
17:32Sony готовит новую версию PlayStation 5 с двумя видеокартами
17:27Назван способ снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний
17:20На Кипре планируют отменить ПЦР-тесты для вакцинированных авиапассажиров
17:17Глава ВТБ оценил отношения России и США
17:15Католическая церковь в Англии не считает вакцину от COVID-19 грехом
17:12Мясников объяснил, как распознать опасные болезни по анализу крови
17:10Первая партия вакцины от COVID-19 поступила на Балтийский флот
17:08В Турции назвали причину задержания журналистов НТВ
17:06Путин отметил рост экономической активности россиян
17:04Куликов стал главой "Роснано"
17:03Эксперт объяснил попытку прорыва в Россию вооруженных людей с Украины
17:00В машине наехавшего на пешеходов в Германии мужчины нашли боевые патроны
16:55Курс евро упал ниже 90 рублей
16:52Дуров рассказал, что три миллиарда долларов не сделали его счастливым
16:51Путину доверяют 66% россиян, показал опрос
16:50Фонд президентских грантов поддержал более 200 театров и музеев за год
16:49Суд арестовал блогера по делу о смерти девушки во время стрима
Лента новостейМолния