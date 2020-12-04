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Эксперт прокомментировал дело врачей из Калининграда
Эксперт прокомментировал дело врачей из Калининграда
Главный внештатный детский анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ Сергей Степаненко считает, что эксперты со стороны обвинения по делу калининградского... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T12:57
2020-12-04T12:57
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
калининградская область
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 4 дек - РИА Новости. Главный внештатный детский анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ Сергей Степаненко считает, что эксперты со стороны обвинения по делу калининградского врача-неонатолога Элины Сушкевич из Калининграда, которую обвиняют в убийстве недоношенного младенца, не учли крайне тяжелого состояния ребенка в момент рождения, который мог погибнуть в любой момент.Об этом Степаненко сказал на пресс-конференции, посвященной делу Сушкевич, которая прошла в режиме видеоконференцсвязи, участие в ней приняли ведущие практикующие специалисты из разных городов страны, а также сотрудники национальной медицинской палаты."Представления эксперта в отношении изначального состояния, оценки тяжести больного оставляют много вопросов и желание разобраться... Ребенок, родившийся с экстремально низкой массой тела, с кучей проблем, начиная от запредельных значений анемии, от которой он мог погибнуть в любой момент, почему-то эти вещи не были приняты во внимание", - сказал Степаненко.Он раскритиковал также действия персонала роддома, в котором родился младенец, поскольку до приезда реанимационной бригады перинатального центра для стабилизации состояния, по его мнению, ничего сделано не было.Анестезиолог-реаниматолог Владислав Городецкий, который в момент, когда младенцу оказывалась помощь, находился с выездным циклом в Калининграде, и Сушкевич советовалась с ним по этому случаю, также отметил, что младенец изначально был в крайне тяжелом состоянии.Профессор кафедры педиатрии Южно-Уральского медуниверситета Владислав Романенко отметил, что результаты судебно-медицинского исследования, ссылающегося на специфическую картину отравления сульфатом магния, не соответствуют действительности, поскольку такая же морфологическая картина может быть при любой ситуации, которая приводит к летальному исходу, в том числе дыхательная недостаточность.По словам председателя ассоциации клинических токсикологов Галины Суходоловой, магний мог попасть в органы младенца только через плаценту с кровью матери.Врача-неонатолога, анестезиолога-реаниматолога отделения реанимации новорожденных перинатального центра Калининградской области Сушкевич задержали сотрудники СК России в июне 2019 года по делу о гибели недоношенного младенца в калининградском родильном доме №4 в ноябре 2018 года. Ее обвиняют в убийстве малолетнего группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, она ввела сульфат магния младенцу, который родился на 23-24 неделе с массой тела около 700 граммов. Врач находится под домашним арестом.По данным калининградского областного суда, судебное следствие по делу завершено, сторонам дали время для подготовки к прениям, которые начнутся 9 декабря.
https://ria.ru/20200613/1572872828.html
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здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, калининград

Эксперт прокомментировал дело врачей из Калининграда

12:57 04.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкБывший главный врач родильного дома № 4 Елена Белая на заседании суда в Калининграде
Бывший главный врач родильного дома № 4 Елена Белая на заседании суда в Калининграде - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Михаил Голенков
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КАЛИНИНГРАД, 4 дек - РИА Новости. Главный внештатный детский анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ Сергей Степаненко считает, что эксперты со стороны обвинения по делу калининградского врача-неонатолога Элины Сушкевич из Калининграда, которую обвиняют в убийстве недоношенного младенца, не учли крайне тяжелого состояния ребенка в момент рождения, который мог погибнуть в любой момент.
Об этом Степаненко сказал на пресс-конференции, посвященной делу Сушкевич, которая прошла в режиме видеоконференцсвязи, участие в ней приняли ведущие практикующие специалисты из разных городов страны, а также сотрудники национальной медицинской палаты.
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"Представления эксперта в отношении изначального состояния, оценки тяжести больного оставляют много вопросов и желание разобраться... Ребенок, родившийся с экстремально низкой массой тела, с кучей проблем, начиная от запредельных значений анемии, от которой он мог погибнуть в любой момент, почему-то эти вещи не были приняты во внимание", - сказал Степаненко.
Он раскритиковал также действия персонала роддома, в котором родился младенец, поскольку до приезда реанимационной бригады перинатального центра для стабилизации состояния, по его мнению, ничего сделано не было.
Анестезиолог-реаниматолог Владислав Городецкий, который в момент, когда младенцу оказывалась помощь, находился с выездным циклом в Калининграде, и Сушкевич советовалась с ним по этому случаю, также отметил, что младенец изначально был в крайне тяжелом состоянии.
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Профессор кафедры педиатрии Южно-Уральского медуниверситета Владислав Романенко отметил, что результаты судебно-медицинского исследования, ссылающегося на специфическую картину отравления сульфатом магния, не соответствуют действительности, поскольку такая же морфологическая картина может быть при любой ситуации, которая приводит к летальному исходу, в том числе дыхательная недостаточность.
По словам председателя ассоциации клинических токсикологов Галины Суходоловой, магний мог попасть в органы младенца только через плаценту с кровью матери.
Врача-неонатолога, анестезиолога-реаниматолога отделения реанимации новорожденных перинатального центра Калининградской области Сушкевич задержали сотрудники СК России в июне 2019 года по делу о гибели недоношенного младенца в калининградском родильном доме №4 в ноябре 2018 года. Ее обвиняют в убийстве малолетнего группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, она ввела сульфат магния младенцу, который родился на 23-24 неделе с массой тела около 700 граммов. Врач находится под домашним арестом.
По данным калининградского областного суда, судебное следствие по делу завершено, сторонам дали время для подготовки к прениям, которые начнутся 9 декабря.
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