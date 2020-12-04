https://ria.ru/20201204/volgograd-1587652862.html
В Волгограде более 20 школьников заразились энтеровирусной инфекцией
В Волгограде более 20 школьников заразились энтеровирусной инфекцией
Прокуратура Волгоградской области начала проверку после массового заболевания энтеровирусной инфекцией учеников начальных классов в лицее №11 в Волгограде,... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T12:54
2020-12-04T12:54
2020-12-04T12:54
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ВОЛГОГРАД, 4 дек – РИА Новости. Прокуратура Волгоградской области начала проверку после массового заболевания энтеровирусной инфекцией учеников начальных классов в лицее №11 в Волгограде, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.Ранее в пятницу сообщалось, что энтеровирусной инфекцией заразились 22 ученика начальных классов лицея №11 Волгограда, двое из них госпитализированы."Прокуратурой Волгоградской области организована проверка в связи с распространением в средствах массовой информации сведений об отравлении нескольких воспитанников МОУ "Лицей №11 Ворошиловского района Волгограда", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что после проверки будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20191125/1561555758.html
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