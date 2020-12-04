https://ria.ru/20201204/volgograd-1587652862.html

В Волгограде более 20 школьников заразились энтеровирусной инфекцией

В Волгограде более 20 школьников заразились энтеровирусной инфекцией

Прокуратура Волгоградской области начала проверку после массового заболевания энтеровирусной инфекцией учеников начальных классов в лицее №11 в Волгограде,... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T12:54

2020-12-04T12:54

2020-12-04T12:54

волгоград

волгоградская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581954170_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_18106cd73eb3d76f80e3eac5d191f9ff.jpg

ВОЛГОГРАД, 4 дек – РИА Новости. Прокуратура Волгоградской области начала проверку после массового заболевания энтеровирусной инфекцией учеников начальных классов в лицее №11 в Волгограде, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.Ранее в пятницу сообщалось, что энтеровирусной инфекцией заразились 22 ученика начальных классов лицея №11 Волгограда, двое из них госпитализированы."Прокуратурой Волгоградской области организована проверка в связи с распространением в средствах массовой информации сведений об отравлении нескольких воспитанников МОУ "Лицей №11 Ворошиловского района Волгограда", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что после проверки будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20191125/1561555758.html

волгоград

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоград, волгоградская область, происшествия