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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201204/vissarion-1587662329.html
Суд по изъятию лесного участка у общины Виссариона отложен до января
Суд по изъятию лесного участка у общины Виссариона отложен до января
Арбитражный суд Красноярского края отложил до середины января заседание по иску регионального минлесхоза о расторжении договора пользования лесным участком... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T13:36
2020-12-04T13:36
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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КРАСНОЯРСК, 4 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Красноярского края отложил до середины января заседание по иску регионального минлесхоза о расторжении договора пользования лесным участком религиозной общиной "Церковь последнего завета" Сергея Торопа (Виссариона), говорится в материалах дела на сайте суда.Как сообщалось, между истцом и ответчиком в 2015 году был заключен договор безвозмездного пользования лесным участком, в соответствии с которым виссарионовцы обязались использовать его в соответствии с лесным законодательством для осуществления религиозной деятельности. Однако истцом выявлены факты использования участка с нарушением условий договора - в частности, размещение на нем жилых и нежилых строений, не предназначенных для осуществления религиозной деятельности, захламление отходами производства и потребления."Судебное заседание отложено до 11.00 15 января", - говорится в карточке дела."Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название Община единой веры) - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом. В 1995 году он и последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". Религиозная организация зарегистрирована в Минюсте РФ. В октябре Красноярский краевой суд начал рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации "Церкви последнего завета".В конце сентября Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.
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РИА Новости
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новости - религия и мировоззрение

Суд по изъятию лесного участка у общины Виссариона отложен до января

13:36 04.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк"Община Виссариона" в Красноярском крае
Община Виссариона в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 4 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Красноярского края отложил до середины января заседание по иску регионального минлесхоза о расторжении договора пользования лесным участком религиозной общиной "Церковь последнего завета" Сергея Торопа (Виссариона), говорится в материалах дела на сайте суда.
Как сообщалось, между истцом и ответчиком в 2015 году был заключен договор безвозмездного пользования лесным участком, в соответствии с которым виссарионовцы обязались использовать его в соответствии с лесным законодательством для осуществления религиозной деятельности. Однако истцом выявлены факты использования участка с нарушением условий договора - в частности, размещение на нем жилых и нежилых строений, не предназначенных для осуществления религиозной деятельности, захламление отходами производства и потребления.
"Судебное заседание отложено до 11.00 15 января", - говорится в карточке дела.
Один из руководителей Церкви последнего завета Сергей Тороп (Виссарион) на заседании Центрального районного суда Новосибирска - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 09:56Религия и мировоззрение
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"Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название Община единой веры) - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом. В 1995 году он и последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". Религиозная организация зарегистрирована в Минюсте РФ. В октябре Красноярский краевой суд начал рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации "Церкви последнего завета".
В конце сентября Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
 
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