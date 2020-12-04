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Тамбовская область
https://ria.ru/20201204/vaktsinatsiya-1587752177.html
В Тамбовской области началась вакцинация против коронавируса
В Тамбовской области началась вакцинация против коронавируса
В Тамбовской области уже начата вакцинация против СОVID-19, прививку сделали первые 42 добровольца из числа медработников, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T20:17
2020-12-05T04:15
вакцинация россиян от covid-19
тамбовская область
александр никитин
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ТАМБОВ, 4 дек – РИА Новости. В Тамбовской области уже начата вакцинация против СОVID-19, прививку сделали первые 42 добровольца из числа медработников, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По его словам, ни у одного из них не выявлено серьезных побочных реакций, что говорит о безопасности вакцины."Вакцина очень требовательна к соблюдению температурного режима и правил транспортировки. Поэтому первоначальный этап вакцинации организован на базе Рассказовской ЦРБ, которая территориально находится рядом с медицинским центром "Резерв", где хранится вакцина. В середине декабря планируется поступление ещё 829 доз вакцины. Список добровольцев сформирован из числа врачей и педагогических работников", - сказал представитель пресс-службы.На следующем этапе планируется работа по организации массовой вакцинации населения Тамбовской области против коронавируса, которая будет проведена во всех медорганизациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Всего будет задействовано 33 лечебных учреждения."В настоящее время организованы закупки холодильного оборудования для хранения вакцины, средства на которое выделены из федерального бюджета. Для доставки вакцины в лечебные учреждения области будут использованы специальные контейнеры с хладонаполнителем. Сотрудники поликлиник, которых задействуют в масштабной вакцинации против коронавируса, прошли необходимое обучение. К началу массовой прививочной кампании все организационные вопросы, связанные с логистикой, доставкой и хранением вакцины будут решены", - отметил собеседник агентства.В пресс-службе добавили, что вопросы организации медпомощи больным с коронавирусом в Тамбовской области находятся на личном контроле губернатора Александра Никитина, который возглавляет региональный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
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вакцинация россиян от covid-19, александр никитин, тамбовская область

В Тамбовской области началась вакцинация против коронавируса

20:17 04.12.2020 (обновлено: 04:15 05.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц вакцину от COVID-19
Медицинский работник набирает в шприц вакцину от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Павел Львов
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ТАМБОВ, 4 дек – РИА Новости. В Тамбовской области уже начата вакцинация против СОVID-19, прививку сделали первые 42 добровольца из числа медработников, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, ни у одного из них не выявлено серьезных побочных реакций, что говорит о безопасности вакцины.
"Вакцина очень требовательна к соблюдению температурного режима и правил транспортировки. Поэтому первоначальный этап вакцинации организован на базе Рассказовской ЦРБ, которая территориально находится рядом с медицинским центром "Резерв", где хранится вакцина. В середине декабря планируется поступление ещё 829 доз вакцины. Список добровольцев сформирован из числа врачей и педагогических работников", - сказал представитель пресс-службы.
На следующем этапе планируется работа по организации массовой вакцинации населения Тамбовской области против коронавируса, которая будет проведена во всех медорганизациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Всего будет задействовано 33 лечебных учреждения.
"В настоящее время организованы закупки холодильного оборудования для хранения вакцины, средства на которое выделены из федерального бюджета. Для доставки вакцины в лечебные учреждения области будут использованы специальные контейнеры с хладонаполнителем. Сотрудники поликлиник, которых задействуют в масштабной вакцинации против коронавируса, прошли необходимое обучение. К началу массовой прививочной кампании все организационные вопросы, связанные с логистикой, доставкой и хранением вакцины будут решены", - отметил собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что вопросы организации медпомощи больным с коронавирусом в Тамбовской области находятся на личном контроле губернатора Александра Никитина, который возглавляет региональный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
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