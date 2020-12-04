https://ria.ru/20201204/vaktsinatsiya-1587687229.html

Пять тысяч москвичей записались на вакцинацию от COVID-19

Пять тысяч москвичей записались на вакцинацию от COVID-19

В Москве стартовал процесс вакцинации от COVID-19, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T15:07

2020-12-04T15:07

2020-12-04T16:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

общество

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Москве стартовал процесс вакцинации от COVID-19, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.В среду Владимир Путин поручил приступить к масштабной вакцинации россиян от коронавируса. Сегодня в Москве стартовала электронная запись для медиков, учителей и соцработников. Завтра откроются первые прививочные пункты.Москвичи получат препарат в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса, в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Также необходимо иметь прикрепление к столичной поликлинике. Прививать будут отечественной вакциной "Спутник V", которую создали в Центре имени Гамалеи. Это препарат на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Основные преимущества — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, общество