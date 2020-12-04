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Пять тысяч москвичей записались на вакцинацию от COVID-19
Пять тысяч москвичей записались на вакцинацию от COVID-19
В Москве стартовал процесс вакцинации от COVID-19, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T15:07
2020-12-04T16:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
общество
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Москве стартовал процесс вакцинации от COVID-19, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.В среду Владимир Путин поручил приступить к масштабной вакцинации россиян от коронавируса. Сегодня в Москве стартовала электронная запись для медиков, учителей и соцработников. Завтра откроются первые прививочные пункты.Москвичи получат препарат в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса, в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Также необходимо иметь прикрепление к столичной поликлинике. Прививать будут отечественной вакциной "Спутник V", которую создали в Центре имени Гамалеи. Это препарат на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Основные преимущества — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, москва, общество

Пять тысяч москвичей записались на вакцинацию от COVID-19

15:07 04.12.2020 (обновлено: 16:15 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Москве стартовал процесс вакцинации от COVID-19, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
"За первые пять часов на прививку записалось пять тысяч человек — учителя, врачи, соцработники, те, кто сегодня больше всего рискуют своим здоровьем и жизнью", — написал он.
В среду Владимир Путин поручил приступить к масштабной вакцинации россиян от коронавируса. Сегодня в Москве стартовала электронная запись для медиков, учителей и соцработников. Завтра откроются первые прививочные пункты.
Москвичи получат препарат в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса, в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Также необходимо иметь прикрепление к столичной поликлинике.
Прививать будут отечественной вакциной "Спутник V", которую создали в Центре имени Гамалеи. Это препарат на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Основные преимущества — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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