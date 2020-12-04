Пять тысяч москвичей записались на вакцинацию от COVID-19
15:07 04.12.2020 (обновлено: 16:15 04.12.2020)
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Москве стартовал процесс вакцинации от COVID-19, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
"За первые пять часов на прививку записалось пять тысяч человек — учителя, врачи, соцработники, те, кто сегодня больше всего рискуют своим здоровьем и жизнью", — написал он.
В среду Владимир Путин поручил приступить к масштабной вакцинации россиян от коронавируса. Сегодня в Москве стартовала электронная запись для медиков, учителей и соцработников. Завтра откроются первые прививочные пункты.
Москвичи получат препарат в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса, в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Также необходимо иметь прикрепление к столичной поликлинике.
Прививать будут отечественной вакциной "Спутник V", которую создали в Центре имени Гамалеи. Это препарат на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Основные преимущества — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.