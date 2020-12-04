https://ria.ru/20201204/vaktsinatsiya-1587645321.html

Шойгу поручил ускорить вакцинацию военнослужащих от коронавируса

Шойгу поручил ускорить вакцинацию военнослужащих от коронавируса

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил ускорить вакцинацию личного состава от коронавирусной инфекции. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T12:14

2020-12-04T12:14

2020-12-04T12:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584050407_0:201:3034:1908_1400x0_80_0_0_799ce1cc18dec64934762175f50ef5ba.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил ускорить вакцинацию личного состава от коронавирусной инфекции."В вооруженных силах проводится вакцинация личного состава от новой коронавирусной инфекции. Я дал поручение об интенсификации и ускорении этой работы", - сказал Шойгу.Он сообщил, что сейчас ежесуточно прививается более 1,5 тысячи военнослужащих."Чтобы увеличить число вакцинированных до 5 тысяч человек в день, на базе военно-медицинских организаций и подразделений поручил создать прививочные кабинеты и сформировать необходимое количество специальных бригад для вакцинации", - подчеркнул глава Минобороны.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей шойгу