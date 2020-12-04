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Шойгу поручил ускорить вакцинацию военнослужащих от коронавируса
Шойгу поручил ускорить вакцинацию военнослужащих от коронавируса
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил ускорить вакцинацию личного состава от коронавирусной инфекции. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T12:14
2020-12-04T12:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей шойгу
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил ускорить вакцинацию личного состава от коронавирусной инфекции."В вооруженных силах проводится вакцинация личного состава от новой коронавирусной инфекции. Я дал поручение об интенсификации и ускорении этой работы", - сказал Шойгу.Он сообщил, что сейчас ежесуточно прививается более 1,5 тысячи военнослужащих."Чтобы увеличить число вакцинированных до 5 тысяч человек в день, на базе военно-медицинских организаций и подразделений поручил создать прививочные кабинеты и сформировать необходимое количество специальных бригад для вакцинации", - подчеркнул глава Минобороны.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей шойгу

Шойгу поручил ускорить вакцинацию военнослужащих от коронавируса

12:14 04.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц вакцину против COVID-19
Медицинский работник набирает в шприц вакцину против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил ускорить вакцинацию личного состава от коронавирусной инфекции.
"В вооруженных силах проводится вакцинация личного состава от новой коронавирусной инфекции. Я дал поручение об интенсификации и ускорении этой работы", - сказал Шойгу.
Он сообщил, что сейчас ежесуточно прививается более 1,5 тысячи военнослужащих.
"Чтобы увеличить число вакцинированных до 5 тысяч человек в день, на базе военно-медицинских организаций и подразделений поручил создать прививочные кабинеты и сформировать необходимое количество специальных бригад для вакцинации", - подчеркнул глава Минобороны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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