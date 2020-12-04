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Власти Москвы рассказали о результатах испытаний вакцины от COVID-19
Власти Москвы рассказали о результатах испытаний вакцины от COVID-19
Испытания демонстрируют эффективность вакцины "Спутник V", сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T12:11
2020-12-04T14:09
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Испытания демонстрируют эффективность вакцины "Спутник V", сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.В Москве обе дозы препарата получили уже более 20 тысяч человек, части из них вкололи плацебо.Минздрав в конце лета зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".Его создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Основные преимущества — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Сегодня в Москве открыли электронную запись на вакцинацию от COVID-19 для медиков и учителей, а также работников соцслужб, со временем этот список расширится. Пункты начнут работать 5 декабря.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество

Власти Москвы рассказали о результатах испытаний вакцины от COVID-19

12:11 04.12.2020 (обновлено: 14:09 04.12.2020)
 
© Фото : пресс-службы правительства Московской областиВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Фото : пресс-службы правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Испытания демонстрируют эффективность вакцины "Спутник V", сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
В Москве обе дозы препарата получили уже более 20 тысяч человек, части из них вкололи плацебо.

"На сегодняшний день мы зафиксировали всего 273 заболевших — это 1,5% от привитых, учитывая, что большая часть людей получали плацебо. Кто из них получал плацебо, мы на сегодняшний день не знаем. Эти цифры уже сами за себя говорят об эффективности данной вакцины", — рассказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".

Минздрав в конце лета зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".
Его создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Основные преимущества — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Сегодня в Москве открыли электронную запись на вакцинацию от COVID-19 для медиков и учителей, а также работников соцслужб, со временем этот список расширится. Пункты начнут работать 5 декабря.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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