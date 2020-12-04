https://ria.ru/20201204/vaktsinatsiya-1587644721.html

Власти Москвы рассказали о результатах испытаний вакцины от COVID-19

Власти Москвы рассказали о результатах испытаний вакцины от COVID-19

Испытания демонстрируют эффективность вакцины "Спутник V", сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T12:11

2020-12-04T12:11

2020-12-04T14:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Испытания демонстрируют эффективность вакцины "Спутник V", сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.В Москве обе дозы препарата получили уже более 20 тысяч человек, части из них вкололи плацебо.Минздрав в конце лета зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".Его создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Основные преимущества — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Сегодня в Москве открыли электронную запись на вакцинацию от COVID-19 для медиков и учителей, а также работников соцслужб, со временем этот список расширится. Пункты начнут работать 5 декабря.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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