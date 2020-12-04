Власти Москвы рассказали о результатах испытаний вакцины от COVID-19
12:11 04.12.2020 (обновлено: 14:09 04.12.2020)
© Фото : пресс-службы правительства Московской областиВакцинация
© Фото : пресс-службы правительства Московской области
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Испытания демонстрируют эффективность вакцины "Спутник V", сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
В Москве обе дозы препарата получили уже более 20 тысяч человек, части из них вкололи плацебо.
"На сегодняшний день мы зафиксировали всего 273 заболевших — это 1,5% от привитых, учитывая, что большая часть людей получали плацебо. Кто из них получал плацебо, мы на сегодняшний день не знаем. Эти цифры уже сами за себя говорят об эффективности данной вакцины", — рассказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".
Минздрав в конце лета зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".
Его создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Основные преимущества — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Сегодня в Москве открыли электронную запись на вакцинацию от COVID-19 для медиков и учителей, а также работников соцслужб, со временем этот список расширится. Пункты начнут работать 5 декабря.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19