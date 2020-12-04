https://ria.ru/20201204/vaktsinatsiya-1587608120.html

Почти каждый десятый россиянин готов привиться от COVID-19, показал опрос

Почти каждый десятый россиянин готов привиться от COVID-19, показал опрос

Почти каждый десятый россиянин готов привиться вакциной от коронавируса в ближайшее время, причем однозначно готовых к вакцинации больше среди мужчин, чем среди РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T08:29

2020-12-04T08:29

2020-12-04T08:29

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

superjob

сергей собянин

владимир путин

москва

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Почти каждый десятый россиянин готов привиться вакциной от коронавируса в ближайшее время, причем однозначно готовых к вакцинации больше среди мужчин, чем среди женщин, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Президент РФ Владимир Путин поручил на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками граждан из групп риска. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по согласованию с правительством для обкатки механизма массовой вакцинации с 4 декабря в столице открывается электронная запись на прививки для сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.Онлайн-опрос SuperJob проходил 2-3 декабря среди экономически активного населения России старше 18 лет, в нем приняли участие 1 600 респондентов из всех федеральных округов. "Готов сделать вакцину в ближайшее время каждый одиннадцатый россиянин (9%). Еще 21% скорее готов к вакцинации", - говорится в сообщении по результатам исследования.Однозначно готовых к вакцинации среди мужчин более чем вдвое больше, чем среди женщин: 12% против 5% соответственно. "При возможности однозначно сделают прививку 13% граждан старше 45 лет", - добавляет онлайн-сервис. В свою очередь категорически против прививки выступили 42% респондентов, а 28% опрошенных - скорее против.Кроме того, онлайн-опрос сервиса, который проходил в ноябре, показал, что россияне предпочли бы отечественную вакцину. "При наличии выбора, ставить себе импортную или российскую вакцину, граждане, готовые к вакцинации, более чем в два раза чаще выбирали наши разработки - 55% против 24%", - отмечается в сообщении. Еще 21% опрошенных сказали, что им не важно происхождение вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201204/vaktsina-1587604560.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Масштабная вакцинация от COVID-19: в России начнут вводить “Спутник V” Президент РФ Владимир Путин поручил начать в России масштабную вакцинацию от COVID-19 с помощью препарата “Спутник V”. Это первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Вакцинация будет бесплатной и добровольной. Прививать в первую очередь будут врачей и учителей. 2020-12-04T08:29 true PT1M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, superjob, сергей собянин, владимир путин, москва, общество