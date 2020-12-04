https://ria.ru/20201204/vaktsina-1587743072.html

Клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона" стартовали в Подмосковье

Клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона" стартовали в Подмосковье

Жителей Московской области пригласили поучаствовать в тестировании вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T19:24

2020-12-04T19:24

2020-12-04T19:24

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Жителей Московской области пригласили поучаствовать в тестировании вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". Об этом сообщил телеканал "360".Препарат поступил в два медицинских учреждения региона. Клинические исследования вакцины проводятся в Красногорской городской больнице № 1 и Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ).Присоединиться к тестированию приглашают добровольцев старше 18 лет без хронических заболеваний, не переболевших COVID-19. Для этого необходимо оставить электронную заявку на сайте по профилактике коронавируса министерства здравоохранения Московской области.Вакцина разработана в научном центре "Вектор".За прошедшие сутки в Московской области зафиксировано 1223 новых случая коронавируса, вылечились 1120 пациентов. Всего за время пандемии в регионе COVID-19 переболели 115 694 человека.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)