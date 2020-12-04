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Клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона" стартовали в Подмосковье
Клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона" стартовали в Подмосковье
Жителей Московской области пригласили поучаствовать в тестировании вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T19:24
2020-12-04T19:24
2020-12-04T19:24
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Жителей Московской области пригласили поучаствовать в тестировании вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". Об этом сообщил телеканал "360".Препарат поступил в два медицинских учреждения региона. Клинические исследования вакцины проводятся в Красногорской городской больнице № 1 и Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ).Присоединиться к тестированию приглашают добровольцев старше 18 лет без хронических заболеваний, не переболевших COVID-19. Для этого необходимо оставить электронную заявку на сайте по профилактике коронавируса министерства здравоохранения Московской области.Вакцина разработана в научном центре "Вектор".За прошедшие сутки в Московской области зафиксировано 1223 новых случая коронавируса, вылечились 1120 пациентов. Всего за время пандемии в регионе COVID-19 переболели 115 694 человека.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости.
Жителей Московской области пригласили поучаствовать в тестировании вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". Об этом сообщил телеканал "360"
.
Препарат поступил в два медицинских учреждения региона. Клинические исследования вакцины проводятся в Красногорской городской больнице № 1 и Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ).
Присоединиться к тестированию приглашают добровольцев старше 18 лет без хронических заболеваний, не переболевших COVID-19. Для этого необходимо оставить электронную заявку на сайте
по профилактике коронавируса министерства здравоохранения Московской области.
Вакцина разработана в научном центре "Вектор".
За прошедшие сутки в Московской области зафиксировано 1223 новых случая коронавируса, вылечились 1120 пациентов. Всего за время пандемии в регионе COVID-19 переболели 115 694 человека.