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https://ria.ru/20201204/vaktsina-1587743072.html
Клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона" стартовали в Подмосковье
Клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона" стартовали в Подмосковье
Жителей Московской области пригласили поучаствовать в тестировании вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T19:24
2020-12-04T19:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости.&nbsp;Жителей Московской области пригласили поучаствовать в тестировании вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". Об этом сообщил телеканал "360".Препарат поступил в два медицинских учреждения региона. Клинические исследования вакцины проводятся в Красногорской городской больнице № 1&nbsp;и&nbsp;Московском&nbsp;областном&nbsp;научно-исследовательском&nbsp;клиническом&nbsp;институте&nbsp;имени&nbsp;М.&nbsp;Ф.&nbsp;Владимирского&nbsp;(МОНИКИ).Присоединиться к тестированию приглашают добровольцев старше 18 лет без хронических заболеваний, не переболевших COVID-19. Для этого необходимо оставить электронную заявку на сайте по профилактике коронавируса министерства здравоохранения Московской области.Вакцина разработана в научном центре "Вектор".За прошедшие сутки в Московской области зафиксировано 1223 новых случая коронавируса, вылечились 1120 пациентов. Всего за время пандемии в регионе COVID-19 переболели 115 694 человека.
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московская область (подмосковье)

Клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона" стартовали в Подмосковье

19:24 04.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМедсестра демонстрирует ампулы с вакциной "ЭпиВакКорона"
Медсестра демонстрирует ампулы с вакциной ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Жителей Московской области пригласили поучаствовать в тестировании вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". Об этом сообщил телеканал "360".
Препарат поступил в два медицинских учреждения региона. Клинические исследования вакцины проводятся в Красногорской городской больнице № 1 и Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ).
Присоединиться к тестированию приглашают добровольцев старше 18 лет без хронических заболеваний, не переболевших COVID-19. Для этого необходимо оставить электронную заявку на сайте по профилактике коронавируса министерства здравоохранения Московской области.
Вакцина разработана в научном центре "Вектор".
За прошедшие сутки в Московской области зафиксировано 1223 новых случая коронавируса, вылечились 1120 пациентов. Всего за время пандемии в регионе COVID-19 переболели 115 694 человека.
 
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