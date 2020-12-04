https://ria.ru/20201204/vaktsina-1587643728.html

Главный инфекционист США заявил, что привьется от коронавируса публично

Главный инфекционист США заявил, что привьется от коронавируса публично

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что публично привьется от коронавируса, чтобы мотивировать людей делать тоже самое. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T12:05

2020-12-04T12:05

2020-12-04T12:05

распространение нового коронавируса

энтони фаучи

коронавирус covid-19

билл клинтон

джордж буш (младший)

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579058221_0:47:1500:891_1400x0_80_0_0_9740b21fd00af007b03e9046345510b2.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что публично привьется от коронавируса, чтобы мотивировать людей делать тоже самое.Ранее заявили о намерении публично привиться от COVID-19 сразу три бывших президента США - Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама. Они намерены сделать это, чтобы развеять возможные опасения насчет вакцины.В ходе интервью ведущему подкаста The Takeout на телеканале CBS Фаучи заявил, что он, как и бывшие президенты США, сделает прививку на камеру. "Как только придет моя очередь... и я надеюсь, что это будет скоро", - ответил он на вопрос журналиста о том, когда он собирается это сделать.В четверг в интервью телеканалу MSNBC Фаучи заявил, что ни на секунду не засомневается, когда ему предложат сделать прививку от коронавируса.Ранее Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, также заявил, что готов публично привиться от коронавируса, когда прививка будет объявлена безопасной и станет доступной.

https://ria.ru/20201119/vaktsina-1585306993.html

https://ria.ru/20201204/britaniya-1587639748.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энтони фаучи, коронавирус covid-19, билл клинтон, джордж буш (младший), джо байден, сша, в мире