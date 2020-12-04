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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201204/vaktsina-1587643728.html
Главный инфекционист США заявил, что привьется от коронавируса публично
Главный инфекционист США заявил, что привьется от коронавируса публично
Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что публично привьется от коронавируса, чтобы мотивировать людей делать тоже самое. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T12:05
2020-12-04T12:05
распространение нового коронавируса
энтони фаучи
коронавирус covid-19
билл клинтон
джордж буш (младший)
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что публично привьется от коронавируса, чтобы мотивировать людей делать тоже самое.Ранее заявили о намерении публично привиться от COVID-19 сразу три бывших президента США - Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама. Они намерены сделать это, чтобы развеять возможные опасения насчет вакцины.В ходе интервью ведущему подкаста The Takeout на телеканале CBS Фаучи заявил, что он, как и бывшие президенты США, сделает прививку на камеру. "Как только придет моя очередь... и я надеюсь, что это будет скоро", - ответил он на вопрос журналиста о том, когда он собирается это сделать.В четверг в интервью телеканалу MSNBC Фаучи заявил, что ни на секунду не засомневается, когда ему предложат сделать прививку от коронавируса.Ранее Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, также заявил, что готов публично привиться от коронавируса, когда прививка будет объявлена безопасной и станет доступной.
https://ria.ru/20201119/vaktsina-1585306993.html
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энтони фаучи, коронавирус covid-19, билл клинтон, джордж буш (младший), джо байден, сша, в мире

Главный инфекционист США заявил, что привьется от коронавируса публично

12:05 04.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевМедсестра во время вакцинации от коронавирусной инфекции
Медсестра во время вакцинации от коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что публично привьется от коронавируса, чтобы мотивировать людей делать тоже самое.
Ранее заявили о намерении публично привиться от COVID-19 сразу три бывших президента США - Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама. Они намерены сделать это, чтобы развеять возможные опасения насчет вакцины.
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В ходе интервью ведущему подкаста The Takeout на телеканале CBS Фаучи заявил, что он, как и бывшие президенты США, сделает прививку на камеру. "Как только придет моя очередь... и я надеюсь, что это будет скоро", - ответил он на вопрос журналиста о том, когда он собирается это сделать.
В четверг в интервью телеканалу MSNBC Фаучи заявил, что ни на секунду не засомневается, когда ему предложат сделать прививку от коронавируса.
Ранее Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, также заявил, что готов публично привиться от коронавируса, когда прививка будет объявлена безопасной и станет доступной.
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Распространение нового коронавирусаЭнтони ФаучиКоронавирус COVID-19Билл КлинтонДжордж Буш (младший)Джо БайденСШАВ мире
 
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