https://ria.ru/20201204/vaktsina-1587611486.html

Узбекистан примет решение по испытаниям "Спутник V" в ближайшее время

Узбекистан примет решение по испытаниям "Спутник V" в ближайшее время

Власти Узбекистана в ближайшее время примут решение по использованию первых 100 доз вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19 для испытаний в республике,... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T09:09

2020-12-04T09:09

2020-12-04T09:17

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

денис мантуров

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ТАШКЕНТ, 4 дек – РИА Новости. Власти Узбекистана в ближайшее время примут решение по использованию первых 100 доз вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19 для испытаний в республике, сообщил РИА Новости в понедельник представитель службы Санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) страны.Ранее пресс-служба министерства промышленности и торговли РФ сообщило, что глава ведомства Денис Мантуров лично доставил в столицу Узбекистана образцы вакцины "Cпутник V". Образцы переданы СЭС республики для дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории Узбекистана."Сегодня вопрос обсуждается, ожидаем решения (правительства – ред.). Думаю, в ближайшее время вопрос будет решен", - сказал представитель СЭС, отвечая на вопрос о возможных сроках начала испытаний российской вакциныПредставитель СЭС уточнил, что первые 100 доз вакцины были доставлены прошедшей ночью на самолете. "Пока привезли, положили в морозильник при температуре минус 20 градусов", - уточнил собеседник агентства.Ранее министр здравоохранения Узбекистана Абдухаким Хаджибаев сообщал журналистам, что ведомство рассчитывает в конце 2020 - начале 2021 года приступить к клиническим испытаниям "Спутника V". По его словам, минздрав в ходе переговоров с Российским фондом прямых инвестиций запросил 500 доз этой вакцины. По расчетам СЭС, власти страны планируют к июню 2021 года вакцинировать от COVID-19 до 60% населения республики.Роспотребнадзор также сообщил на своем сайте, что Узбекистан выразил заинтересованность в совместных пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19, которую разработал центр "Вектор". Кроме того, узбекская сторона намерена провести третью, последнюю фазу испытаний вакцины китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-12-04T09:09 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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