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Узбекистан примет решение по испытаниям "Спутник V" в ближайшее время
Узбекистан примет решение по испытаниям "Спутник V" в ближайшее время
Власти Узбекистана в ближайшее время примут решение по использованию первых 100 доз вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19 для испытаний в республике,... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T09:09
2020-12-04T09:17
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
денис мантуров
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ТАШКЕНТ, 4 дек – РИА Новости. Власти Узбекистана в ближайшее время примут решение по использованию первых 100 доз вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19 для испытаний в республике, сообщил РИА Новости в понедельник представитель службы Санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) страны.Ранее пресс-служба министерства промышленности и торговли РФ сообщило, что глава ведомства Денис Мантуров лично доставил в столицу Узбекистана образцы вакцины "Cпутник V". Образцы переданы СЭС республики для дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории Узбекистана."Сегодня вопрос обсуждается, ожидаем решения (правительства – ред.). Думаю, в ближайшее время вопрос будет решен", - сказал представитель СЭС, отвечая на вопрос о возможных сроках начала испытаний российской вакциныПредставитель СЭС уточнил, что первые 100 доз вакцины были доставлены прошедшей ночью на самолете. "Пока привезли, положили в морозильник при температуре минус 20 градусов", - уточнил собеседник агентства.Ранее министр здравоохранения Узбекистана Абдухаким Хаджибаев сообщал журналистам, что ведомство рассчитывает в конце 2020 - начале 2021 года приступить к клиническим испытаниям "Спутника V". По его словам, минздрав в ходе переговоров с Российским фондом прямых инвестиций запросил 500 доз этой вакцины. По расчетам СЭС, власти страны планируют к июню 2021 года вакцинировать от COVID-19 до 60% населения республики.Роспотребнадзор также сообщил на своем сайте, что Узбекистан выразил заинтересованность в совместных пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19, которую разработал центр "Вектор". Кроме того, узбекская сторона намерена провести третью, последнюю фазу испытаний вакцины китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, денис мантуров, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), узбекистан

Узбекистан примет решение по испытаниям "Спутник V" в ближайшее время

09:09 04.12.2020 (обновлено: 09:17 04.12.2020)
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Фото : РФПИ
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ТАШКЕНТ, 4 дек – РИА Новости. Власти Узбекистана в ближайшее время примут решение по использованию первых 100 доз вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19 для испытаний в республике, сообщил РИА Новости в понедельник представитель службы Санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) страны.
Ранее пресс-служба министерства промышленности и торговли РФ сообщило, что глава ведомства Денис Мантуров лично доставил в столицу Узбекистана образцы вакцины "Cпутник V". Образцы переданы СЭС республики для дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории Узбекистана.
"Сегодня вопрос обсуждается, ожидаем решения (правительства – ред.). Думаю, в ближайшее время вопрос будет решен", - сказал представитель СЭС, отвечая на вопрос о возможных сроках начала испытаний российской вакцины
Представитель СЭС уточнил, что первые 100 доз вакцины были доставлены прошедшей ночью на самолете. "Пока привезли, положили в морозильник при температуре минус 20 градусов", - уточнил собеседник агентства.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Ранее министр здравоохранения Узбекистана Абдухаким Хаджибаев сообщал журналистам, что ведомство рассчитывает в конце 2020 - начале 2021 года приступить к клиническим испытаниям "Спутника V". По его словам, минздрав в ходе переговоров с Российским фондом прямых инвестиций запросил 500 доз этой вакцины. По расчетам СЭС, власти страны планируют к июню 2021 года вакцинировать от COVID-19 до 60% населения республики.
Роспотребнадзор также сообщил на своем сайте, что Узбекистан выразил заинтересованность в совместных пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19, которую разработал центр "Вектор". Кроме того, узбекская сторона намерена провести третью, последнюю фазу испытаний вакцины китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоДенис МантуровФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Узбекистан
 
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