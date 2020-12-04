Узбекистан примет решение по испытаниям "Спутник V" в ближайшее время
09:09 04.12.2020 (обновлено: 09:17 04.12.2020)
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
© Фото : РФПИ
ТАШКЕНТ, 4 дек – РИА Новости. Власти Узбекистана в ближайшее время примут решение по использованию первых 100 доз вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19 для испытаний в республике, сообщил РИА Новости в понедельник представитель службы Санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) страны.
Ранее пресс-служба министерства промышленности и торговли РФ сообщило, что глава ведомства Денис Мантуров лично доставил в столицу Узбекистана образцы вакцины "Cпутник V". Образцы переданы СЭС республики для дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории Узбекистана.
"Сегодня вопрос обсуждается, ожидаем решения (правительства – ред.). Думаю, в ближайшее время вопрос будет решен", - сказал представитель СЭС, отвечая на вопрос о возможных сроках начала испытаний российской вакцины
Представитель СЭС уточнил, что первые 100 доз вакцины были доставлены прошедшей ночью на самолете. "Пока привезли, положили в морозильник при температуре минус 20 градусов", - уточнил собеседник агентства.
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Ранее министр здравоохранения Узбекистана Абдухаким Хаджибаев сообщал журналистам, что ведомство рассчитывает в конце 2020 - начале 2021 года приступить к клиническим испытаниям "Спутника V". По его словам, минздрав в ходе переговоров с Российским фондом прямых инвестиций запросил 500 доз этой вакцины. По расчетам СЭС, власти страны планируют к июню 2021 года вакцинировать от COVID-19 до 60% населения республики.
Роспотребнадзор также сообщил на своем сайте, что Узбекистан выразил заинтересованность в совместных пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19, которую разработал центр "Вектор". Кроме того, узбекская сторона намерена провести третью, последнюю фазу испытаний вакцины китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.