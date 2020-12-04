https://ria.ru/20201204/turtsiya-1587752661.html
Турция заявила о рекордном числе заболевших COVID-19 за сутки
Турция заявила о рекордном числе заболевших COVID-19 за сутки
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 32 736, это наибольший показатель с начала пандемии, свидетельствуют данные... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T20:23
2020-12-04T20:23
2020-12-04T20:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
турция
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АНКАРА, 4 дек - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 32 736, это наибольший показатель с начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны.Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В течение последней недели в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки."Сегодня выявлено 32 736 новых случаев COVID-19. Умерли 193 больных, с начала пандемии - 14 509. В тяжелом состоянии находятся 5703 больных", - говорится в сводке турецкого минздрава.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201130/voz-1587054072.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, турция, стамбул, в мире