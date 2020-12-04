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Лавров заявил об отсутствии принципиальных разногласий с Турцией
Лавров заявил об отсутствии принципиальных разногласий с Турцией
Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что у России нет принципиальных разногласий с Турцией. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T19:03
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россия
сергей лавров
ливия
турция
в мире
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что у России нет принципиальных разногласий с Турцией."У нас нет принципиальных разногласий с Турцией", - сказал Лавров, выступая в ходе международной конференции "Средиземноморье: римский диалог".Он отметил при этом, что страны не могут во всем соглашаться и в отношениях любых государств будут несовпадающие позиции."Наши отношения с Турцией строятся на основе добрососедства и учета интересов друг друга. Кроме того, у нас есть многомиллионные проекты в сфере энергетики, а также сотрудничество в ВТС. У нас очень многообещающие планы по координации нашей внешнеполитической активности...Что касается Ливии, не секрет, что у нас разные подходы к ситуации с Турцией, но мы остаемся в контакте со всеми сторонами конфликта. Турция делает ставку на отношения с администрацией в Триполи, но посмотрите на ситуацию в более широком смысле. Думаю, что наше влияние - России, Турции и других стран - на стороны конфликта помогает достигать лучших результатов, когда мы работаем вместе", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20201204/krym-1587657247.html
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россия, сергей лавров, ливия, турция, в мире

Лавров заявил об отсутствии принципиальных разногласий с Турцией

19:03 04.12.2020 (обновлено: 20:32 04.12.2020)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время выхода к прессе после заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выхода к прессе после заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что у России нет принципиальных разногласий с Турцией.
"У нас нет принципиальных разногласий с Турцией", - сказал Лавров, выступая в ходе международной конференции "Средиземноморье: римский диалог".
Он отметил при этом, что страны не могут во всем соглашаться и в отношениях любых государств будут несовпадающие позиции.
"Наши отношения с Турцией строятся на основе добрососедства и учета интересов друг друга. Кроме того, у нас есть многомиллионные проекты в сфере энергетики, а также сотрудничество в ВТС. У нас очень многообещающие планы по координации нашей внешнеполитической активности...Что касается Ливии, не секрет, что у нас разные подходы к ситуации с Турцией, но мы остаемся в контакте со всеми сторонами конфликта. Турция делает ставку на отношения с администрацией в Триполи, но посмотрите на ситуацию в более широком смысле. Думаю, что наше влияние - России, Турции и других стран - на стороны конфликта помогает достигать лучших результатов, когда мы работаем вместе", - добавил Лавров.
Ялта - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
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