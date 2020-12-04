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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20201204/soglashenie-1587677660.html
Тюменская область подписала соглашение о сотрудничестве с "Газпром недра"
Тюменская область подписала соглашение о сотрудничестве с "Газпром недра"
Тюменская область и компания "Газпром недра" будут совместно развивать научно-технический и промышленный потенциал региона; соответствующее соглашение подписали РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:52
2020-12-04T14:51
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 4 дек - РИА Новости. Тюменская область и компания "Газпром недра" будут совместно развивать научно-технический и промышленный потенциал региона; соответствующее соглашение подписали глава области Александр Моор и генеральный директор компании Всеволод Черепанов, сообщает пресс-служба губернатора.В рамках документа планируется совместное решение вопросов создания конкурентоспособных образцов продукции и проведения исследований в сфере геологического изучения недр и добычи газа. Также соглашение предусматривает взаимодействие сторон в подготовке профессиональных кадров со средним специальным и высшим образованием, их обучении и повышении квалификации.Глава Тюменской области также предложил ООО "Газпром недра" присоединиться к нефтепромышленному кластерному проекту, к реализации которого регион приступил в прошлом году.Губернатор уточнил, что в проект уже вошли 45 компаний из 10 российских регионов. Как отмечается в сообщении, первым ознакомительным шагом в этом направлении для "Газпром недра" может стать встреча с предприятиями Тюменской области на платформе "ТНФ-онлайн". Она позволит компании рассказать о своих потребностях и основных принципах осуществления закупочных процедур, а также оценить реальные возможности тюменских производителей.
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александр моор

Тюменская область подписала соглашение о сотрудничестве с "Газпром недра"

14:52 04.12.2020
 
© Фото : пресс-служба копании "Газпром недра"Губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор ООО "Газпром недра" Всеволод Черепанов на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Тюменской области и ООО "Газпром недра"
Губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор ООО Газпром недра Всеволод Черепанов на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Тюменской области и ООО Газпром недра - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Фото : пресс-служба копании "Газпром недра"
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ТЮМЕНЬ, 4 дек - РИА Новости. Тюменская область и компания "Газпром недра" будут совместно развивать научно-технический и промышленный потенциал региона; соответствующее соглашение подписали глава области Александр Моор и генеральный директор компании Всеволод Черепанов, сообщает пресс-служба губернатора.
В рамках документа планируется совместное решение вопросов создания конкурентоспособных образцов продукции и проведения исследований в сфере геологического изучения недр и добычи газа. Также соглашение предусматривает взаимодействие сторон в подготовке профессиональных кадров со средним специальным и высшим образованием, их обучении и повышении квалификации.
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Глава Тюменской области также предложил ООО "Газпром недра" присоединиться к нефтепромышленному кластерному проекту, к реализации которого регион приступил в прошлом году.
"Этот проект помогает осуществить в Тюменской области весь цикл создания технологий – от научных разработок до их промышленного производства и внедрения. В нефтепромышленном кластере объединяются компании нефтегазовой отрасли из разных субъектов РФ для решения общих технологических целей всех участников", – привели в пресс-службе слова Моора.
Губернатор уточнил, что в проект уже вошли 45 компаний из 10 российских регионов.
Как отмечается в сообщении, первым ознакомительным шагом в этом направлении для "Газпром недра" может стать встреча с предприятиями Тюменской области на платформе "ТНФ-онлайн". Она позволит компании рассказать о своих потребностях и основных принципах осуществления закупочных процедур, а также оценить реальные возможности тюменских производителей.
 
Тюменская областьАлександр Моор
 
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