https://ria.ru/20201204/soglashenie-1587677660.html

Тюменская область подписала соглашение о сотрудничестве с "Газпром недра"

Тюменская область подписала соглашение о сотрудничестве с "Газпром недра"

Тюменская область и компания "Газпром недра" будут совместно развивать научно-технический и промышленный потенциал региона; соответствующее соглашение подписали РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T14:52

2020-12-04T14:52

2020-12-04T14:51

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 4 дек - РИА Новости. Тюменская область и компания "Газпром недра" будут совместно развивать научно-технический и промышленный потенциал региона; соответствующее соглашение подписали глава области Александр Моор и генеральный директор компании Всеволод Черепанов, сообщает пресс-служба губернатора.В рамках документа планируется совместное решение вопросов создания конкурентоспособных образцов продукции и проведения исследований в сфере геологического изучения недр и добычи газа. Также соглашение предусматривает взаимодействие сторон в подготовке профессиональных кадров со средним специальным и высшим образованием, их обучении и повышении квалификации.Глава Тюменской области также предложил ООО "Газпром недра" присоединиться к нефтепромышленному кластерному проекту, к реализации которого регион приступил в прошлом году.Губернатор уточнил, что в проект уже вошли 45 компаний из 10 российских регионов. Как отмечается в сообщении, первым ознакомительным шагом в этом направлении для "Газпром недра" может стать встреча с предприятиями Тюменской области на платформе "ТНФ-онлайн". Она позволит компании рассказать о своих потребностях и основных принципах осуществления закупочных процедур, а также оценить реальные возможности тюменских производителей.

https://ria.ru/20201124/gaz-1586136787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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александр моор