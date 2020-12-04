https://ria.ru/20201204/soglashenie-1587677660.html
Тюменская область подписала соглашение о сотрудничестве с "Газпром недра"
Тюменская область подписала соглашение о сотрудничестве с "Газпром недра"
Тюменская область и компания "Газпром недра" будут совместно развивать научно-технический и промышленный потенциал региона; соответствующее соглашение подписали РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:52
2020-12-04T14:52
2020-12-04T14:51
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 4 дек - РИА Новости. Тюменская область и компания "Газпром недра" будут совместно развивать научно-технический и промышленный потенциал региона; соответствующее соглашение подписали глава области Александр Моор и генеральный директор компании Всеволод Черепанов, сообщает пресс-служба губернатора.В рамках документа планируется совместное решение вопросов создания конкурентоспособных образцов продукции и проведения исследований в сфере геологического изучения недр и добычи газа. Также соглашение предусматривает взаимодействие сторон в подготовке профессиональных кадров со средним специальным и высшим образованием, их обучении и повышении квалификации.Глава Тюменской области также предложил ООО "Газпром недра" присоединиться к нефтепромышленному кластерному проекту, к реализации которого регион приступил в прошлом году.Губернатор уточнил, что в проект уже вошли 45 компаний из 10 российских регионов. Как отмечается в сообщении, первым ознакомительным шагом в этом направлении для "Газпром недра" может стать встреча с предприятиями Тюменской области на платформе "ТНФ-онлайн". Она позволит компании рассказать о своих потребностях и основных принципах осуществления закупочных процедур, а также оценить реальные возможности тюменских производителей.
https://ria.ru/20201124/gaz-1586136787.html
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александр моор
ТЮМЕНЬ, 4 дек - РИА Новости
. Тюменская область и компания "Газпром недра" будут совместно развивать научно-технический и промышленный потенциал региона; соответствующее соглашение подписали глава области Александр Моор
и генеральный директор компании Всеволод Черепанов, сообщает пресс-служба губернатора.
В рамках документа планируется совместное решение вопросов создания конкурентоспособных образцов продукции и проведения исследований в сфере геологического изучения недр и добычи газа. Также соглашение предусматривает взаимодействие сторон в подготовке профессиональных кадров со средним специальным и высшим образованием, их обучении и повышении квалификации.
Глава Тюменской области также предложил ООО "Газпром недра" присоединиться к нефтепромышленному кластерному проекту, к реализации которого регион приступил в прошлом году.
"Этот проект помогает осуществить в Тюменской области весь цикл создания технологий – от научных разработок до их промышленного производства и внедрения. В нефтепромышленном кластере объединяются компании нефтегазовой отрасли из разных субъектов РФ для решения общих технологических целей всех участников", – привели в пресс-службе слова Моора.
Губернатор уточнил, что в проект уже вошли 45 компаний из 10 российских регионов.
Как отмечается в сообщении, первым ознакомительным шагом в этом направлении для "Газпром недра" может стать встреча с предприятиями Тюменской области на платформе "ТНФ-онлайн". Она позволит компании рассказать о своих потребностях и основных принципах осуществления закупочных процедур, а также оценить реальные возможности тюменских производителей.