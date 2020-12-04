https://ria.ru/20201204/sobyanin-1587759581.html

Собянин посоветовал не расслабляться в борьбе с коронавирусом

Собянин посоветовал не расслабляться в борьбе с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря в пятницу о ситуации с коронавирусом в столице, посоветовал не расслабляться. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T21:30

2020-12-04T21:30

2020-12-04T21:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583931030_0:63:3059:1784_1400x0_80_0_0_ec941f1f5abee5d4cff49b1c819527c2.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря в пятницу о ситуации с коронавирусом в столице, посоветовал не расслабляться."Расслабляться совсем не надо", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201204/vaktsinatsiya-1587644721.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество