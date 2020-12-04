https://ria.ru/20201204/shkola-1587610776.html

В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса

В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса

Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в России увеличилось до 72, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале министерства просвещения... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T09:04

2020-12-04T09:04

2020-12-04T09:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

коронавирусы

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:106:2000:1231_1400x0_80_0_0_2e32666ce0cbaaa8f48dc7f851047bb2.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в России увеличилось до 72, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале министерства просвещения "Большая перемена РФ".Третьего декабря сообщалось о 62 школах, ушедших на карантин."В 72 школах в 28 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией", - говорится в сообщении, где также уточняется, что это составляет 0,18% от всех школ в стране.Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 1% от общего количества, следует из данных министерства.За 3 декабря ушли на карантин 13 школ, вышли с карантина три.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201201/pitanie-1587173078.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), коронавирусы, общество